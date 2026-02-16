Μενού

Πώς να μοιραστείτε τον κωδικό του WiFi από iPhone σε iPhone

Το iPhone μπορεί να μοιραστεί τον κωδικό του WiFi

Pavlos_papapavlou
Παύλος Παπαπαύλου
To WiFi Password Sharing είναι δυνατό στο iPhone
  • Α-
  • Α+

Ο διαμοιρασμός των κωδικών ενός δικτύου WiFi μπορεί να γίνει καμία φορά επίπονη διαδικασία, ειδικά αν ο χρήστης δεν έχει αλλάξει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οι πάροχοι έχουν ενισχύσει τους κωδικούς ασφαλείας, με τα πιο εξελιγμένα μοντέλα να φέρουν συστοιχία γραμμάτων και αριθμών που μπορεί να ξεπεράσουν και τα 10 ψηφία. Όπως είναι λογικό, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο είτε να το θυμάται κανείς απ’ έξω, είτε να μπορεί να το μεταφέρει/διαβάσει σε κάποιον τρίτο. Μπορεί όμως να μοιραστεί τον κωδικό από iPhone σε iPhone μέσα από μια πολύ απλή διαδικασία.

1. Ανοίξτε την Passwords στο iPhone σας που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi δίκτυο.
2. Πατήστε «Wi-Fi» και επιλέξτε το δίκτυο από τη λίστα (το τρέχον εμφανίζεται πρώτο μαζί με όλα τα αποθηκευμένα).
3. Για να βρείτε τον κωδικό, πατήστε Password και μετά Copy Password για να τον αντιγράψετε και να τον στείλετε πχ. με ένα SMS ή σε εφαρμογές τύπου WhatsApp. 
4. Για μοιρασμό από iPhone σε iPhone που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση: Βεβαιωθείτε ότι iPhone σας είναι ξεκλείδωτο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Ο αποδέκτης του κωδικού θα πρέπει να πάει στο δικό του iPhone στα Settings και μετά στο Wi-Fi για να διαλέξει το ίδιο δίκτυο. Τότε θα σας εμφανιστεί η επιλογή Share Password.
5. Πατήστε Share Password και Done  και ο κωδικός μοιράζεται αυτόματα μέσω Bluetooth.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα  QR Code με την εξής απλή διαδικασία: στην εφαρμογή Passwords > Wi-Fi > δίκτυο > Show Network QR Code θα δημιουργηθεί μια τέτοια εικόνα που μπορεί να φωτογραφηθεί και να σαρωθεί την κάμερα του άλλου iPhone.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
επιστροφή Reader Bold
Φόρτωση BOLM...

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ