Πώς να μοιραστείτε τον κωδικό του WiFi από iPhone σε iPhone

Ο διαμοιρασμός των κωδικών ενός δικτύου WiFi μπορεί να γίνει καμία φορά επίπονη διαδικασία, ειδικά αν ο χρήστης δεν έχει αλλάξει τις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Οι πάροχοι έχουν ενισχύσει τους κωδικούς ασφαλείας, με τα πιο εξελιγμένα μοντέλα να φέρουν συστοιχία γραμμάτων και αριθμών που μπορεί να ξεπεράσουν και τα 10 ψηφία. Όπως είναι λογικό, κάτι τέτοιο είναι δύσκολο είτε να το θυμάται κανείς απ’ έξω, είτε να μπορεί να το μεταφέρει/διαβάσει σε κάποιον τρίτο. Μπορεί όμως να μοιραστεί τον κωδικό από iPhone σε iPhone μέσα από μια πολύ απλή διαδικασία.

1. Ανοίξτε την Passwords στο iPhone σας που είναι συνδεδεμένο στο δίκτυο Wi-Fi δίκτυο.

2. Πατήστε «Wi-Fi» και επιλέξτε το δίκτυο από τη λίστα (το τρέχον εμφανίζεται πρώτο μαζί με όλα τα αποθηκευμένα).

3. Για να βρείτε τον κωδικό, πατήστε Password και μετά Copy Password για να τον αντιγράψετε και να τον στείλετε πχ. με ένα SMS ή σε εφαρμογές τύπου WhatsApp.

4. Για μοιρασμό από iPhone σε iPhone που βρίσκεται σε κοντινή απόσταση: Βεβαιωθείτε ότι iPhone σας είναι ξεκλείδωτο και συνδεδεμένο στο δίκτυο. Ο αποδέκτης του κωδικού θα πρέπει να πάει στο δικό του iPhone στα Settings και μετά στο Wi-Fi για να διαλέξει το ίδιο δίκτυο. Τότε θα σας εμφανιστεί η επιλογή Share Password.

5. Πατήστε Share Password και Done και ο κωδικός μοιράζεται αυτόματα μέσω Bluetooth.

Εναλλακτικά, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα QR Code με την εξής απλή διαδικασία: στην εφαρμογή Passwords > Wi-Fi > δίκτυο > Show Network QR Code θα δημιουργηθεί μια τέτοια εικόνα που μπορεί να φωτογραφηθεί και να σαρωθεί την κάμερα του άλλου iPhone.