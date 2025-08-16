Πώς θα αυξήσετε την ασφάλεια και προστασία στο κινητό σας

Το κινητό σας τηλέφωνο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητας και ο όγκος των εργασιών που σας βοηθάει να διαχειρίζεστε απαιτεί και την κατάλληλη προστασία.

Υπάρχουν μερικές απλές συμβουλές που μπορείτε να ακολουθήσετε έτσι ώστε να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη δυνατή ασφάλεια για όλα τα δεδομένα και τα αρχεία σας.

Χρήση ισχυρών κωδικών και βιομετρικών στοιχείων

Ορίστε κωδικό πρόσβασης ή PIN που δεν είναι εύκολο να μαντέψει κάποιος και σίγουρα αποφύγετε εύκολες επιλογές όπως ακολουθίες αριθμών στιλ 1234 ή ημερομηνίες (που μπορεί κάποιος να βρει άνετα από τα social media σας). Ενεργοποιήστε τη χρήση δακτυλικού αποτυπώματος ή αναγνώρισης προσώπου αν η συσκευή σας το υποστηρίζει. Αποφύγετε την κοινή χρήση των κωδικών σας σε πολλές εφαρμογές και πλατφόρμες και την γνωστοποίησή τους σε τρίτα άτομα (δια ζώσης ή μέσω social media)

Αntivirus και ενημερώσεις

Εγκαταστήστε αξιόπιστο antivirus αν χρησιμοποιείτε κινητό με λειτουργικό Android, που σαρώσει τη συσκευή για κακόβουλο λογισμικό. Κάντε τακτικά ενημερώσεις στο λειτουργικό σύστημα και στις εφαρμογές, καθώς περιλαμβάνουν διορθώσεις για τρωτά σημεία ασφαλείας.

Διαχείριση αδειών εφαρμογών

Ελέγξτε ποιες εφαρμογές έχουν πρόσβαση σε κάμερα, μικρόφωνο, επαφές και τοποθεσία και απενεργοποιήστε όποιες δεν είναι απαραίτητες. Αποφύγετε να κατεβάζετε εφαρμογές από ανεπίσημες πηγές για να μειώσετε τον κίνδυνο κακόβουλων προγραμμάτων. Πολλά προγράμματα είναι ψεύτικα και είναι τόσο καλά κρυμμένα που δεν μπορείτε να καταλάβετε πόσο εύκολα θα αποκτήσουν πρόσβαση στα αρχεία σας.

Απόρρητο και ασφάλεια δεδομένων

Χρησιμοποιήστε κρυπτογράφηση συσκευής αν είναι διαθέσιμη για να προστατεύσετε τα δεδομένα σας σε περίπτωση κλοπής. Ενεργοποιήστε τον εντοπισμό συσκευής (Find My Device για Android, Find My iPhone για iOS) για να μπορείτε να την εντοπίσετε ή να σβήσετε απομακρυσμένα τα δεδομένα αν χαθεί ή κλαπεί. Προσέξτε τα δημόσια δίκτυα Wi-Fi και χρησιμοποιήστε VPN για ασφαλή σύνδεση όταν είστε εκτός οικίας ή εργασίας.

Πρόσθετα μέτρα προστασίας

Αποφύγετε το να αποθηκεύετε ευαίσθητα δεδομένα ή κωδικούς μέσα σε εφαρμογές ή αρχεία που δεν είναι κρυπτογραφημένα. Κάντε τακτικά backup των δεδομένων σας για να μην τα χάσετε σε περίπτωση προβλήματος.