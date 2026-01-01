Πώς θα δείτε την οθόνη του iPhone στον υπολογιστή σας

Το LonelyScreen είναι μια δωρεάν εφαρμογή που μετατρέπει τον υπολογιστή σας σε δέκτη AirPlay, επιτρέποντάς σας να κάνετε mirror την οθόνη του iPhone σας ασύρματα και εύκολα.

Είναι ιδανικό για προβολή βίντεο, παιχνίδια, παρουσιάσεις ή οτιδήποτε εμφανίζεται στο κινητό σας. Σε αυτόν τον οδηγό θα δείτε βήμα προς βήμα πώς να το κάνετε.

Βήμα 1: Κατεβάστε και Εγκαταστήστε το LonelyScreen

Επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα του LonelyScreen και κατεβάστε το πρόγραμμα στο PC σας.

Ανοίξτε το αρχείο εγκατάστασης και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ολοκληρώσετε την εγκατάσταση.

Βήμα 2: Εκκινήστε το LonelyScreen και Ρυθμίστε το

Ανοίξτε το LonelyScreen στον υπολογιστή σας.

Το πρόγραμμα ξεκινά αυτόματα τον AirPlay receiver. Αν εμφανιστεί ειδοποίηση firewall των Windows, επιτρέψτε την πρόσβαση για να λειτουργήσει σωστά.

Βήμα 3: Συνδέστε iPhone και PC στο ίδιο Δίκτυο Wi-Fi

Βεβαιωθείτε ότι το iPhone και ο υπολογιστής σας είναι συνδεδεμένα στο ίδιο δίκτυο Wi-Fi. Αυτό είναι απαραίτητο για τη σύνδεση AirPlay.

Βήμα 4: Κάντε Mirror το iPhone στον Υπολογιστή

Στο iPhone, ανοίξτε το Control Center (σύρετε προς τα κάτω ή προς τα επάνω ανάλογα με το μοντέλο).

Πατήστε το "Screen Mirroring" ή "Αναπαραγωγή οθόνης".

Στην λίστα που εμφανίζεται, επιλέξτε το "LonelyScreen".

Τώρα, η οθόνη του iPhone σας θα αρχίσει να εμφανίζεται στον υπολογιστή σας σε πραγματικό χρόνο.

Βήμα 5: Απολαύστε και Χρησιμοποιήστε την Οθόνη στον Υπολογιστή σας

Μπορείτε να δείτε βίντεο, να παίξετε παιχνίδια ή να κάνετε παρουσιάσεις μέσω του υπολογιστή σας με τη μεγάλη οθόνη.

Ο ήχος από το iPhone θα παίζει επίσης μέσω των ηχείων του υπολογιστή.