Πώς θα γίνει το κινητό ο απόλυτος βοηθός στην καθημερινότητά σας

Η σωστή χρήση του κινητού τηλεφώνου μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την οργάνωση και την παραγωγικότητά σας στην καθημερινή ζωή.

Οι συσκευές προσφέρουν πλέον πολλές λειτουργίες που θα βελτιώσουν την καθημερινότητά σας και θα σας λύσουν τα χέρια. Ακολουθούν πρακτικοί τρόποι και εργαλεία που μπορείτε να αξιοποιήσετε.

Ημερολόγιο

Χρησιμοποιήστε το Ημερολόγιο Google ή αντίστοιχη εφαρμογή για να καταγράψετε σημαντικές υποχρεώσεις, ραντεβού και προθεσμίες.

Μπορείτε να προσθέσετε εκδηλώσεις με ακριβή ημερομηνία και ώρα, αλλά και να ρυθμίσετε υπενθυμίσεις για να μην ξεχνάτε τίποτα.

Μπορείτε να δημιουργήσετε μάλιστα και πολλά και ξεχωριστά ημερολόγια (πχ. προσωπικά, επαγγελματικά) και να τα μοιραστείτε με μέλη της οικογένειας ή και συνεργάτες σας για καλύτερο συγχρονισμό.

Υπενθυμίσεις

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τις ενσωματωμένες εφαρμογές υπενθυμίσεων, όπως το Google Keep ή τις Υπομνήσεις στο iPhone, για να ορίσετε ειδοποιήσεις για σημαντικές εργασίες ή γεγονότα.

Οι ρυθμίσεις αυτές μπορούν να γίνουν βάσει ώρας και τοποθεσίας και να ενεργοποιούνται ακριβώς όποτε τις χρειάζεστε. Η οργάνωση λιστών με εκκρεμότητες, όπως τα ψώνια ή τις υποχρεώσεις, βοηθούν στο να παραμένετε οργανωμένοι.

Παραγωγικότητα

Εφαρμογές όπως το Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint) και το Google Workspace σας επιτρέπουν να δουλεύετε πάνω σε έγγραφα εν κινήσει.

Μπορείτε επίσης να δοκιμάσετε προγράμματα διαχείρισης εργασιών όπως τα Trello ή Asana, ενώ υπάρχουν και apps που βοηθούν στη συγκέντρωση και την αποτελεσματική κατανομή του χρόνου σας, όπως το Forest.

Επιπλέον συμβουλές

Χρησιμοποιήστε widgets στην αρχική οθόνη για άμεση πρόσβαση σε σημαντικές πληροφορίες, όπως ημερολόγιο και λίστες υποχρεώσεων. Έτσι θα τα έχετε πάντα άμεσα στο οπτικό σας πεδίο. Συνδεθείτε σε υπηρεσίες cloud για να έχετε συγχρονισμό και ασφάλεια των αρχείων σας σε όλες τις συσκευές, αλλά και να τα βρίσκετε πάντα χωρίς να ψάχνετε Ενεργοποιήστε τις ειδοποιήσεις από τα προγράμματα που επιθυμείτε για να μην χάνετε υπενθυμίσεις και σημαντικά μηνύματα.