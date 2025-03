Πώς θα στείλετε προσκλήσεις για το πάρτι ή την εκδήλωσή σας με τη βοήθεια του iPhone

Η Apple πρόσθεσε μέσα στις αναβαθμίσεις των νεότερων εκδόσεων του λειτουργικού iOS μια εφαρμογή που θα σας λύσει τα χέρια σε επίπεδο διοργάνωσης μιας εκδήλωσης ενός πάρτι. Το Apple Invites είναι μια εφαρμογή που θα σας βοηθήσει να οργανώσετε τη λίστα καλεσμένων σας και να ελέγχετε ανά πάσα χρονική στιγμή ποιος θα έρθει, με πόσα άτομα, αλλά και να κάνετε μαζικές ανακοινώσεις που θα δουν όλοι όσοι έχουν προσκληθεί.

Πρόκειται για μια μεγάλη σειρά ευκολιών που είναι διαθέσιμες δωρεάν και μέσα από ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον. Μοναδική υποχρέωση του διοργανωτή είναι να έχει ενεργή συνδρομή στο iCloud+, δηλαδή να χρησιμοποιείτε ένα από τα πακέτα με τον online αποθηκευτικό χώρο άνω των 5GB.

1) Αρχικά μπείτε στην εφαρμογή Apple Invites και πατήστε Create Event.

2) Αμέσως μετά μπορείτε να βάλετε μια φωτογραφία σας ή να διαλέξετε ένα από τα προτεινόμενα backgrounds και να ορίσετε και έναν τίτλο για την εκδήλωση, μαζί με ημερομηνία, ώρα και τοποθεσία.

3) Στο πεδίο περιγραφής μπορείτε να βάλετε έως και 1000 χαρακτήρες, ενώ στο κομμάτι του shared album μπορείτε να βάλετε φωτογραφίες και videos που θα είναι διαθέσιμες σε όλους, καθώς και να μοιραστείτε με όλους μία playlist από το Apple Music.

4) Αφού τα φτιάξετε όλα αυτά, μπορείτε να πατήσετε στο Preview για να δείτε πως θα είναι η πρόσκληση που θα φτάσει στους καλεσμένους σας.

Αφού έχετε τελειώσει με όλα αυτά, επιλέξτε το “Choose a Guest” και εκεί θα βρείτε δύο ειδών καλεσμένους: κάποιον που έχετε επιλέξει να βλέπει την λίστα των καλεσμένων, είτε το “New Guest”.

Μόλις επιλέξετε κάποιον, θα μπορείτε να του στείλετε ένα link με την πρόσκληση που θα είναι είτε μέσω γραπτού μηνύματος, είτε μέσω mail, είτε με όποιον άλλο τρόπο θέλετε. Αν ένας καλεσμένος έχει περισσότερα στοιχεία επικοινωνίας στην καρτέλα του, θα επιλέξετε με ποιον τρόπο θέλετε να του πάει. Ο σύνδεσμος αυτός οδηγεί στο iCloud που θα διαχειριστεί τα δεδομένα για εσάς.

Εκεί, ο καλεσμένος επιλέγει να απαντήσει αν θα έρθει (Going), αν δεν θα έρθει (Not Going) ή αν δεν είναι ακόμη βέβαιος (Maybe). Μόλις επιλέξει κάτι, εσείς θα ειδοποιηθείτε σχετικά. Με έναν απλό τρόπο μέσα από το μενού μπορείτε να δείτε ποιοι έχουν επιλέξει ότι θα έρθουν και έτσι να προγραμματιστείτε καλύτερα.

