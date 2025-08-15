Πώς θα συντηρήσετε και θα βελτιστοποιήσετε με απλά βήματα τον υπολογιστή σας με Windows

Ο υπολογιστής σας χρησιμοποιείται καθημερινά και όσο περισσότερα προγράμματα εγκαθιστάτε και αρχεία κατεβάζετε, τόσο επιβαρύνεται και με τον καιρό μπορεί να αρχίσει να παρουσιάζει μειωμένες επιδόσεις. Ακολουθώντας τις παρακάτω απλές συμβουλές θα μπορείτε να τον διατηρήσετε στην καλύτερη δυνατή κατάσταση.

Καθαρισμός Δίσκου

Ανοίξτε το "Εργαλείο Καθαρισμού Δίσκου" (Disk Cleanup): Πατήστε το κουμπί Έναρξη και πληκτρολογήστε "Καθαρισμός Δίσκου". Επιλέξτε το εργαλείο στη λίστα. Επιλέξτε τον δίσκο που θέλετε να καθαρίσετε, συνήθως τον C: όπου είναι εγκατεστημένα τα Windows. Το εργαλείο θα υπολογίσει το χώρο που μπορεί να απελευθερωθεί. Σε εμφάνιση των αποτελεσμάτων, επιλέξτε τα αρχεία που θέλετε να διαγράψετε (π.χ. προσωρινά αρχεία, κάδος ανακύκλωσης). Κάντε κλικ στο "OK" και μετά στο "Διαγραφή αρχείων" για να ολοκληρωθεί ο καθαρισμός.

Ενημερώσεις Windows

Πατήστε το κουμπί Έναρξη και επιλέξτε "Ρυθμίσεις" (Settings), πηγαίνετε στην ενότητα "Ενημέρωση και ασφάλεια" (Update & Security) και πατήστε "Έλεγχος για ενημερώσεις" (Check for updates). Αν υπάρχουν διαθέσιμες ενημερώσεις, επιλέξτε να τις εγκαταστήσετε και αφήστε το σύστημα να ολοκληρώσει τη διαδικασία, που μπορεί να απαιτήσει επανεκκίνηση.

Ενημέρωση και έλεγχος προγράμματος Antivirus

Ανοίξτε το antivirus που χρησιμοποιείτε ή το Windows Defender αν δεν έχετε άλλο antivirus. Βεβαιωθείτε ότι η βάση δεδομένων του antivirus είναι ενημερωμένη. Στα Windows Defender, πηγαίνετε στις "Ρυθμίσεις" > "Ενημερώσεις ασφαλείας" > "Ενημερώσεις προστασίας από ιούς". Κάντε πλήρη σάρωση του συστήματος για να εντοπίσετε και να αφαιρέσετε τυχόν κακόβουλο λογισμικό. Ενεργοποιήστε την ασφάλεια σε πραγματικό χρόνο (Real-time protection) ώστε να προστατεύετε τον υπολογιστή συνεχώς.

Αυτά τα βήματα θα βοηθήσουν το σύστημά σας να λειτουργεί πιο ομαλά και να προστατεύεται από πιθανούς κινδύνους. Για πιο προχωρημένη βελτιστοποίηση, υπάρχουν και άλλες μέθοδοι, αλλά αυτές οι βασικές πρακτικές συστήνονται για όλους τους χρήστες Windows.