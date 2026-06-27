Τα επόμενα βήματα της Ελλάδας στο διάστημα

«Το διάστημα δεν αποτελεί πλέον πολυτέλεια αλλά κρίσιμη ψηφιακή υποδομή και εργαλείο γεωπολιτικής αυτονομίας».

Με αυτή τη φράση ο γενικός γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κωνσταντίνος Καράντζαλος, περιέγραψε τη φιλοσοφία πίσω από τη νέα διαστημική στρατηγική της χώρας, η οποία φιλοδοξεί να μετατρέψει την Ελλάδα από απλό χρήστη διαστημικών υπηρεσιών σε παραγωγό τεχνολογίας, δεδομένων και εφαρμογών με ευρωπαϊκή και διεθνή εμβέλεια.

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