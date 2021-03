Obi-Wan Kenobi: Όλα όσα ξέρουμε για τη νέα σειρά Star Wars με το επικό καστ

Η Disney+ ανακοίνωσε το ολοκληρωμένο cast της νέας της σειράς, που βασίζεται στον αγαπημένο χαρακτήρα του σύμπαντος του Star Wars, Obi-Wan Kenobi. Όλοι οι φανς του σύμπαντος του Star Wars περιμένουν με μεγάλη ανυπομονησία την τηλεοπτική σειρά κυρίως για δύο μεγάλες επιστροφές!

Το πρότζεκ με τον Jedi master, Obi-Wan Kenobi φημολογούταν εδώ και καιρό, στην αρχή ως ταινία και αργότερα σαν σειρά. Επισήμως, όμως, η Disney επιβεβαίωσε την κυκλοφορία μιας νέας σειράς τον Αύγουστο του 2019, ενώ μόλις χθες ανακοινώθηκε το εντυπωσιακό καστ.

Σε αυτό φυσικά θα βρίσκονται ο -ενθουσιασμένος για την επιστροφή του- Ewan McGregor, που έχει ενσαρκώσει τον χαρακτήρα στην 2η τριλογία ταινιών, όπως και ο Hayden Christensen, που θα επιστρέψει στο ρόλο του Darth Vader.

Εκτός αυτών, ρόλο στη σειρά θα έχουν οι Moses Ingram (The Queen’s Gambit), Joel Edgerton (The Great Gatsby), Bonnie Piesse (Star Wars: Episode II – Attack of the Clones), Kumail Nanjiani (The Big Sick), Indira Varma (Game of Thrones), Rupert Friend (Homeland), O’Shea Jackson Jr. (Straight Outta Compton), Sung Kang (Fast & Furious 6), Simone Kessell (Reckoning) και Benny Safdie (Uncut Gems).

Η σειρά, που χαρακτηρίζεται ως ένα «special event», αναμένεται να ξεκινήσει τα γυρίσματα μέσα στον Απρίλιο. Το τιμόνι της σκηνοθεσίας αναλαμβάνει η Deborah Chow η οποία έχει επαινεθεί για την εξαιρετική δουλειά στο πρόσφατο πρότζεκτ του Star Wars, «The Mandalorian».

Όσο για την ιστορία αυτή θα μας μεταφέρει 10 χρόνια μετά το Revenge of the Sith, όταν ο Anakin Skywalker έγινε ο Sith Lord, Darth Vader.