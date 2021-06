Keeping Up with the Kardashians: Οριστικό τέλος για το ριάλιτι ύστερα από 14 χρόνια

Το 2006 έκανε πρεμιέρα το ριάλιτι Keeping Up with the Kardashians, με πρωταγωνίστρια την οικογένεια Καρντάσιαν, που έβγαλε κυριολεκτικά στη φόρα όλη την προσωπική της ζωή και την έκανε διάσημη παγκοσμίως. Το ριάλιτι, που προβάλλεται για 14 χρόνια, με 20 σεζόν και 280 επεισόδια, απέφερε στην Κιμ Καρντάσιαν, την Κάϊλι, την Κόρτνεϊ, την Κένταλ και την Κλόε, εκατομμύρια έσοδα.

Διαβάστε ακόμη: Disney: Ετοιμάζει ντοκιμαντέρ για τα θεματικά πάρκα με παραγωγό τον Ντουέιν Τζόνσον

Το Keeping Up with the Kardashians πρόβαλλε τις σχέσεις της οικογένειας, τα διαζύγια, τους τσακωμούς, τις ανασφάλειες, τους προβληματισμούς, τις γεννήσεις, τη δημιουργία επιχειρήσεων, καθώς και την αλλαγή φύλου της Κέιτλιν Τζένερ, γεγονός που σημαίνει ότι έδιναν συνεχώς τροφή για σχόλια.

Να, όμως, που ο κύκλος αυτός θα κλείσει, πλέον, οριστικά, αφού το τέλος προανήγγειλε η ίδια η Κιμ Καρντάσιαν, μέσα από τον λογαριασμό της στο Instagram. Χαρακτηριστικά έγραψε: «Στους καταπληκτικούς θαυμαστές μας – με βαριά καρδιά πήραμε την δύσκολη απόφαση ως οικογένεια να αποχαιρετήσουμε το Keeping Up With The Kardashians. Μετά από 14 χρόνια, 20 σεζόν, εκατοντάδες επεισόδια και πολυάριθμα σόου, είμαστε ευγνώμονες σε όλους εσάς που μας παρακολουθήσατε όλα αυτά τα χρόνια – μέσα από τις καλές, τις κακές στιγμές, την ευτυχία, τα δάκρυα, τις πολλές σχέσεις και τα παιδιά. Θα ευγνωμονούμε για πάντα τις υπέροχες αναμνήσεις και τους αμέτρητους ανθρώπους που γνωρίσαμε στην πορεία. Ευχαριστώ τα χιλιάδες άτομα και επιχειρήσεις που συμμετείχαν σε αυτή την εμπειρία».

Σημειώνεται πως η οικογένεια ουκ ολίγες φορές επέλεξε να τσαλακωθεί, όπως το πρόσφατο ξέσπασμα της Κιμ για τον χωρισμό με τον Κάνιε Γουέστ, ωστόσο στα πρώτα επεισόδια του ριάλιτι, είχε παραδεχθεί επίσης πως στον πρώτο της γάμο και το sex tape αργότερα, βρισκόταν υπό την επήρεια ναρκωτικών. Συγκεκριμένα, για τον γάμο της με τον μουσικό παραγωγό Ντέιμον Τόμας, είχε πει «έκανα ecstasy μια φορά και παντρεύτηκα» και πρόσθεσε στην αδερφή της Κένταλ «έκανα άλλη μία φορά και γύρισα το sex tape».