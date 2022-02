Πόσο κοστίζει στον Ατζούν κάθε αγώνας της Κάτιας Ταραμπάνκο στο Survivor

Ο Βλάντιμιρ Πούτιν και η κατάσταση μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας αποτελούν την πρώτη είδηση παγκοσμίως, ενώ το χθεσινό διάγγελμά του επηρέασε ακόμη και το... ελληνικό Survivor, μιας και καθυστέρησε την προβολή του κατά μία ώρα. Πάμε να δούμε, όμως, τι έχουμε στο σημερινό Τηλεκοντρόλ.

«Χρυσός» κάθε αγώνας της Κάτιας στο Survivor

Τα πράγματα δεν πάνε καλά για την Κάτια Ταραμπάνκο στο φετινό Survivor. Η παίκτρια που περίμενε όλος ο κόσμος και που η παραγωγή του ριάλιτι της ετοίμασε ένα χολιγουντιανό τρέιλερ για την είσοδό της, έχει εμφανιστεί πολύ αδύναμη αγωνιστικά. Όσοι θυμούνται το «θηρίο» της περσινής σεζόν, που έφερνε συνεχώς νίκες στην ομάδα των Διασήμων, καλύτερα να το ξεχάσουν.

Η Κάτια έχει το χαμηλότερο ποσοστό νικών σε όλο το φετινό Survivor, μετρώντας μόλις 4 νίκες σε 17 αγώνες. Πόσο κοστίζει τώρα όλη αυτή η «επένδυση» στον Ατζούν; Σύμφωνα με τα όσα έχουν γραφτεί μέχρι στιγμής, το μοντέλο εισπράττει 10.000 ευρώ την εβδομάδα. Αν υπολογίσουμε, λοιπόν, ότι κατά μέσο όρο αγωνίζεται 10 φορές μέσα σε μία εβδομάδα και δύο ανά επεισόδιο, τότε κάθε αγώνας της Κάτιας κοστολογείται στα 1.000 ευρώ. Δεν τα λες και λίγα.

Ο παίκτης που γύρισε με μηδέν ευρώ στην Αθήνα

Μπορεί η Κάτια Ταρμπάνκο να «θησαυρίζει» όσο καιρό βρίσκεται στον Άγιο Δομίνικο, ωστόσο δεν συνέβη το ίδιο και για τον πρώην συμπαίκτη της, Άγγελο Πουλή. Ο παρκουρίστας, ο οποίος μπήκε στο ριάλιτι μαζί με το μοντέλο, πρόλαβε να κάτσει στο Survivor μόνο για δύο επεισόδια, προτού αποφασίσει να αποχωρήσει οικειοθελώς.

Θυμίζουμε πως ο Άγγελος Πουλής αποχώρησε, καθώς αντιμετώπιζε ένα πρόβλημα με την υγεία του, το οποίο όπως έγινε γνωστό τον ταλαιπωρούσε πριν την αναχώρησή του για τον Άγιο Δομίνικο. Όπως ακούσαμε στην εκπομπή το «Πρωινό» του ΑΝΤ1, όταν ο παίκτης γύρισε στην Αθήνα και είδε τον τραπεζικό του λογαριασμό, παρατήρησε ότι δεν πήρε ούτε ένα ευρώ από τη συμμετοχή του στο ριάλιτι επιβίωσης. Κι αυτό γιατί αποχώρησε χωρίς την ιατρική έγκριση. Τουλάχιστον έκανε ένα ταξίδι και έζησε την εμπειρία δωρεάν.

Για άλλα δύο χρόνια στον ΑΝΤ1 ο Γιώργος Παπαδάκης

Δεν αποχωρεί τελικά τη φετινή σεζόν από την ελληνική τηλεόραση ο Γιώργος Παπαδάκης. Ο εμβληματικός παρουσιαστής του ΑΝΤ1 θα παραμείνει για άλλα δύο χρόνια στο σταθμό, ωστόσο υπάρχει μια ιδιαιτερότητα στο συμβόλαιό του. Όπως ακούσαμε στη «Super Κατερίνα» του Alpha, την επόμενη χρονιά ο Γιώργος Παπαδάκης θα παρουσιάζει κανονικά την πρωινή του εκπομπή, ενώ στον δεύτερο χρόνο του συμβολαίου του θα έχει τον ρόλο του σχολιαστή.

Η εκπομπή θα βρίσκεται μεν υπό την πλήρη επίβλεψή του, ωστόσο θα εμφανίζεται επικουρικά. Η μεγάλη αποκάλυψη, όμως, αφορά το γεγονός ότι στον ρόλο του κεντρικού παρουσιαστή δεν θα δούμε τον Γιώργο Λιάγκα, αλλά μια γυναίκα, χωρίς ακόμα ο ΑΝΤ1 να έχει καταλήξει σε συγκεκριμένο όνομα.

Η περιζήτητη Αλεξάνδρα Παναγιώταρου

Τις τηλεοπτικές της μετοχές ανέβασε απότομα η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου μετά τη νίκη της (μαζί με την Κατερίνα Λιόλιου) στο Just The Two Of Us του Alpha. Το μοντέλο και επιχειρηματίας φαίνεται πως μιλάει ήδη με ένα κανάλι για να βρεθεί στον ρόλο παρουσιάστριας την επόμενη τηλεοπτική σεζόν.

Οι δύο νέες εκπομπές στο πρόγραμμα του Alpha

Το γνωρίζαμε εδώ και αρκετό καιρό, όμως, τώρα έγινε και επίσημο. Το Chart Show Your Countdown επιστρέφει στην ελληνική τηλεόραση με παρουσιάστρια τη Δέσποινα Βανδή. Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή του ο Alpha, «Το σόου που έγινε θεσμός έρχεται στον Alpha με τη λάμψη της Δέσποινας Βανδή να δώσει ρυθμό στο σαββατόβραδο! Η αντίστροφη μέτρηση αρχίζει για κάθε top 30 με αγαπημένα τραγούδια, ανατροπές, εκπλήξεις και live ερμηνείες που θα μας κρατήσουν την πιο όμορφη και μουσική παρέα! Ποιες ιστορίες κρύβονται πίσω από τους στίχους, ποια συναισθήματα ξυπνούν οι μελωδίες, ποια μυστικά αποκαλύπτονται πίσω από τις ερμηνείες;».

Eκτός από το Chart Show, όμως, θα δούμε στο πρόγραμμα του σταθμού και το ανανεωμένο παιχνίδι Total Black Out. H έκπληξη εδώ αφορά το όνομα του παρουσιαστή, ο οποίος δεν θα είναι άλλος από τον τραγουδιστή, Αναστάσιο Ράμμο. «Το πιο αστείο παιχνίδι της τηλεόρασης έρχεται στον Alpha πιο OMG και διασκεδαστικό από ποτέ! Στην παρουσίαση, ο δημοφιλής τραγουδιστής και συνθέτης, Αναστάσιος Ράμμος μας δίνει μια υπόσχεση: Αν έχεις τις μαύρες σου, το «Total Blackout» θα σου φτιάξει τη διάθεση!», αναφέρει το κανάλι στην ανακοίνωσή του.