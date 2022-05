Τέλος τα «Φιλαράκια» από το ελληνικό Netflix, «κλαίνε» οι φανς - Πού μπορεί να δείτε τη σειρά

Από το βράδυ της Δευτέρας (30/5) η σειρά «Τα Φιλαράκια» (Friends) δεν είναι διαθέσιμη στο ελληνικό Netflix, καθώς αποχώρησε από τη streaming υπηρεσία, κάτι που είχε ανακοινώσει το δίκτυο εδώ και αρκετές εβδομάδες. Η δημοφιλής σειρά τα «Φιλαράκια» αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμη σε 19 χώρες που υπάρχει το Netflix, μεταξύ των οποίων η Αυστραλία, η Γαλλία, η Ουκρανία και η Γερμανία, όμως σύντομα θα αφαιρεθεί κι από αυτές.

Η σειρά ανήκει στο HBO Max που έχει και τα αποκλειστικά δικαιώματα και επομένως προβάλλεται από εκείνη την πλατφόρμα. Ωστόσο, κανείς δεν πρέπει να ξεχνάει ότι η σειρά προβάλλεται στην Ελλάδα επί σειρά ετών κάθε Σαββατοκύριακο μέσα από τη συχνότητα του Star.

«Κλαίνε» οι φανς

Η απόσυρση των «Friends» από το ελληνικό Netflix προκάλεσε αντιδράσεις από τους φανατικούς της σειράς, οι οποίοι σχολίασαν το γεγονός στο Twitter.

ΒΓΗΚΑΝ ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΤΦΛΙΞ>:( pic.twitter.com/0ckZIqOaSw — Η Πρώτη Ράφτρα του Κάμπου🪡 (@ProtiRaftra) May 31, 2022

Μόνο μην τα πάρει το Fox πάλι γιατί θα την κόψω την συνδρομή #φιλαρακια — Vassilis Pavlides (@baspav73) May 31, 2022

ΡΕ ΑΣΕΒΑΣΤΟΙ ΒΓΑΛΑΤΕ ΤΑ ΦΙΛΑΡΑΚΙΑ ΑΠΟ ΤΟ ΝΕΤΦΛΙΞ; pic.twitter.com/cRUZKuJniZ — Vicky (Taylor's Version) 💫 (@vickyktsl) May 31, 2022

Λίγα λόγια για τα «Φιλαράκια»

Τα Φιλαράκια (επίσημη ονομασία στα αγγλικά: Friends) είναι μία αμερικάνικη κωμική τηλεοπτική σειρά τύπου σίτκομ, την οποία δημιούργησαν η Μάρτα Κάουφμαν και ο Ντέιβιντ Κρέιν. Η προβολή της άρχισε στις 22 Σεπτεμβρίου 1994 από το NBC και τελείωσε στις 6 Μαΐου 2004 με μεγάλη απήχηση όλο αυτό το διάστημα. Με πρωταγωνιστές τους Τζένιφερ Άνιστον, Κόρτνεϊ Κοξ, Λίζα Κούντροου, Ματ ΛεΜπλάνκ, Μάθιου Πέρι και Ντέιβιντ Σουίμερ, η σειρά περιστρέφεται γύρω από έξι φίλους στη δεύτερη και στην τρίτη δεκαετία των ηλικιών τους που ζουν στο Μανχάταν της Νέας Υόρκης. Η σειρά παρήχθη από τις Bright/Kauffman/Crane Productions, σε συνεργασία με τη Warner Bros Television. Οι αρχικοί παραγωγοί ήταν οι Kevin S. Bright, Marta Kauffman και David Crane.

Οι Κάουφμαν και Κρέιν, όταν άρχιζαν να γράφουν τη σειρά μεταξύ Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου 1993, την είχαν αρχικά ονομάσει Insomnia Cafe. Μετά από αρκετές επανεγγραφές, συμπεριλαμβανομένων των τίτλων Six of One καθώς και Friends Like Us και αλλαγές στο σενάριο, η σειρά τελικά ονομάστηκε Friends.

Τα γυρίσματα πραγματοποιήθηκαν στα στούντιο της Warner Bros. στο Μπέρμπανκ της Καλιφόρνιας. Και οι δέκα σεζόν της σειράς κατατάσσονται στην πρώτη δεκάδα των τηλεθεάσεων των σεζόν, φτάνοντας τελικά στο νούμερο ένα στην όγδοη σεζόν. Το φινάλε της σειράς προβλήθηκε στις 6 Μαΐου 2004 και το παρακολούθησαν περίπου 52,5 εκατομμύρια Αμερικανοί θεατές καθιστώντας το το πέμπτο πιο δημοφιλές φινάλε σειράς στην ιστορία της τηλεόρασης, και το πιο δημοφιλές τηλεοπτικό επεισόδιο της δεκαετίας του 2000.

Η σειρά έλαβε θετικές κριτικές σε όλη την διάρκειά της και έγινε μία από τις δημοφιλέστερες τηλεοπτικές σειρές όλων των εποχών. Ήταν υποψήφια για 62 βραβεία Primetime Emmy, κερδίζοντας το βραβείο Εξαιρετικής Κωμικής Σειράς το 2002, στην 8η σεζόν. Το 1997, το επεισόδιο "Αυτό με το βίντεο από τον χορό" θεωρήθηκε ένα από τα καλύτερα επεισόδια. Από το 1995 ως και το 2004 τερμάτιζε μέσα στα πέντε προγράμματα με τις υψηλότερες τηλεθεάσεις. Κατά πολλούς υπήρξε η πιο επιτυχημένη κωμική σειρά όλων των εποχών και, όπως υποστηρίζουν, η επιτυχία του σίριαλ οφείλεται στο έξυπνο σενάριο αλλά και στη «χημεία» που ένωνε τους πρωταγωνιστές.