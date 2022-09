«Αέρας» αλλαγής στο OPEN, μπαίνει και στον ΑΝΤ-1 ο Κοκλώνης - Τι γίνεται με Λιάγκα και Δούκισσα

Με μια λαμπερή και καλαίσθητη εκδήλωση στο Cine Αίγλη του Ζαππείου υποδέχθηκε δημοσιογράφους, συντελεστές του σταθμού αλλά και διαφημιστές το Open που παρουσίασε το πρόγραμμά του για τη νέα σεζόν. Μετά από μια μακρά περίοδο ταλαντώσεων και πειραματισμών το κανάλι επιχειρεί νέο «άνοιγμα» στο τηλεοπτικό κοινό. Το παρόν έδωσαν μεταξύ άλλων ο Πρόεδρος του Δ.Σ του καναλιού Γιάννης Λάτσιος, ο διευθυντής ειδήσεων και ενημέρωσης Χρήστος Παναγιωτόπουλος, η διευθύντρια προγράμματος Χρύσα Μασούρου, η διευθύντρια επικοινωνίας και δημοσίων σχέσεων Κατερίνα Γκαγκάκη, η διευθύντρια Marketing Κωνσταντίνα Κουτρούλη καθώς και πολλοί παρουσιαστές, δημοσιογράφοι, και ηθοποιοί των σειρών του σταθμού. Σε κατ’ ιδίαν συζητήσεις στα πηγαδάκια τα στελέχη του Ανοιχτού Καναλιού εμφανίστηκαν απόλυτα ικανοποιημένα με τα πρώτα δείγματα των προγραμμάτων για τη νέα σεζόν εστιάζοντας κυρίως στην αισθητική και το περιεχόμενο των εκπομπών που ήδη τρέχουν στον «αέρα». Ο σταθμός επιχειρεί ανατροπές σε διάφορες ζώνες όπως για παράδειγμα στην απογευματινή όπου θα προβάλλεται καθημερινά στις 17.40 η καινούργια ακριβή δραματική παραγωγή «Έρωτας φυγάς» με πρωταγωνίστρια την Πέμη Ζούνη. Νέες προσθήκες στο πρόγραμμα απ’ όσα έχουν ήδη ανακοινωθεί δεν αναμένονται προς το παρόν ενώ τα στελέχη περιμένουν από την ιδιοκτησία τώρα προσδιορισμό του μπάτζετ για το 2023 ώστε να προχωρήσουν στις επόμενες κινήσεις τους.

Ο Νίκος Κοκλώνης μπαίνει και στον ΑΝΤ1

Μετά τον όμιλο Alpha – Star και το Mega ο Νίκος Κοκλώνης και συγκεκριμένα η εταιρεία παραγωγής του Barking Well Media μπαίνουν και στον ΑΝΤ1. Μετά από μια μεγάλη περίοδο συζητήσεων το κανάλι του Αμαρουσίου ανέθεσε στον παρουσιαστή και τηλεοπτικό παραγωγό την εκτέλεση του νέου βραδινού παιχνιδιού – σόου που αγόρασε, του Family Game Fight το οποίο στην ελληνική του εκδοχή θα είναι απλά Family Game. To πρόγραμμα ξεκίνησε να προβάλλεται πριν περίπου δέκα χρόνια στην Αμερική. Στο πλατό έρχονται οικογένειες μαζί με τα παιδιά τους! Εκεί, διαγωνίζονται πάνω σε φημισμένα επιτραπέζια παιχνίδια, σε ένα ειδικά διαμορφωμένο σκηνικό. Για την παρουσίαση αναζητούνται δύο πρόσωπα ένας άνδρας και μια γυναίκα. Πάντως η πρώτη κρούση σε Χάρη και Αντελίνα Βαρθακούρη δεν προχώρησε. Αυτό θα είναι το πρώτο λοιπόν πρόγραμμα που θα δώσει ο Νίκος Κοκλώνης στον ΑΝΤ1. Πριν λίγους μήνες είχε συζητηθεί και ένα γυναικείο μαγκαζίνο με παρουσιάστριες την Κατερίνα Στικούδη και την Αλεξάνδρα Παναγιώταρου αλλά το πρότζεκτ αυτό τελικά δεν προχώρησε.

Από τη Eurovision στο Just the 2 of Us η Ανδρομάχη

Στην τελική ευθεία μπαίνει το στήσιμο του Just the 2 of Us με παρουσιαστή και παραγωγό τον Νίκο Κοκλώνη για τη νέα σεζόν. Στην επιτροπή του talent show του Alpha παραμένουν η Δέσποινα Βανδή, ο Σταμάτης Φασουλής και η Βίκυ Σταυροπούλου ενώ τη θέση της Μαρίας Μπακοδήμου θα πάρει η Καίτη Γαρμπή αν και συζητήσεις έγιναν και με τον Ηλία Ψινάκη. Ήδη ακούγονται τα πρώτα πρόσωπα των coaches. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Reader σε συζητήσεις με την παραγωγή βρίσκονται η Ανδρομάχη που εκπροσώπησε πέρσι την Κύπρο στην Eurovision, o Δήμος Αναστασιάδης, η Demy, o Γιάννης Ξανθόπουλος λαϊκός τραγουδιστής της Panik Records που πριν μερικά χρόνια κέρδισε το «Rising Star» του ΑΝΤ1, ο Μάϊκ που πριν λίγο καιρό έδωσε επιτυχημένα μια γενναία μάχη με τον καρκίνο και η Ιλένια Ουϊλιαμς. Τις επόμενες μέρες θα γίνουν ραντεβού με αρκετά ακόμη ονόματα και για τις θέσεις των coaches αλλά και των συμμετεχόντων. Στα backstage του σόου φέτος εκτός απροόπτου θα βρεθεί η Αλεξάνδρα Παναγιώταρου.

Χωρίς χημεία μέχρι στιγμής Λιάγκας – Νομικού στον «αέρα» του «Πρωινού»

Θα χρειαστεί ακόμη μεγάλο χρονικό διάστημα για να βρουν τα «πατήματά» τους στον τηλεοπτικό «αέρα» Γιώργος Λιάγκας και Δούκισσα Νομικού. Μέχρι στιγμής το νέο δίδυμο της πρωινής ζώνης του ΑΝΤ1 δεν δείχνει να έχει «χημεία» στον «αέρα» και αυτό σε έναν βαθμό αποτυπώθηκε την πρώτη μέρα και στην διαχείριση του τηλεοπτικού χρόνου αλλά και στα ποσοστά της τηλεθέασης. Ακόμη περισσότερο όμως φαίνεται στον σχολιασμό των Lifestyle θεμάτων στα οποία συμμετέχει και η Δούκισσα Νομικού αλλά φάνηκε και το πρωί της Τετάρτης στη συνέντευξη με το άλλο πολύ πρωινό δίδυμο του σταθμού τον Γιώργο Παπαδάκη και τη Μαρία Αναστασοπούλου. Σ’ αυτήν την περίπτωση φαίνεται πως υπάρχει «χημεία» με το πρώτο «καλημέρα σας». Τώρα όσον αφορά στο κλίμα εκτός αέρα οι πληροφορίες αναφέρουν πως είναι τυπικό. Η Δούκισσα Νομικού πάντως ως επαγγελματίας βρίσκεται στο κανάλι πολλές φορές πριν τις 8 το πρωί. Εντός και εκτός ΑΝΤ1 πάντως σχολιάστηκαν έντονα τα νούμερα της δεύτερης μέρας της εκπομπής όπου η Δούκισσα σε σόλο ρόλο κεντρικής παρουσιάστριας είδε τα ποσοστά να υποχωρούν σε μονοψήφιο αριθμό και συγκεκριμένα 7,7% στο δυναμικό κοινό 18 – 54. Προφανώς και θα χρειαστεί χρόνος αλλά και διάθεση μεταξύ των δύο παρουσιαστών για να «δέσουν» στον τηλεοπτικό «αέρα».