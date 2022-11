Survivor: 5.000 ευρώ την εβδομάδα, έξτρα μπόνους και ειδικές ρήτρες στα «αστέρια» - Τι περιλαμβάνει η συμφωνία

Κάτι περισσότερο από ένας μήνας έμεινε για να κλείσει το πρώτο μέρος της τρέχουσας τηλεοπτικής περιόδου. Την κούρσα οδηγούν Mega και Alpha με τη μυθοπλασία, ο ΣΚΑΪ βλέπει τα ποσοστά του σε πολύ χαμηλά επίπεδα καθώς καμία από τις επιλογές δεν έδειξε να κεντρίζει το ενδιαφέρον του κοινού στους πίνακες τηλεθέασης. Λογικό λοιπόν είναι ο σταθμός να ποντάρει τα μέγιστα στο «All Star Survivor» προκειμένου να μικρύνει η ψαλίδα από τον ανταγωνισμό. Σύμφωνα με ρεπορτάζ στο «Πρωινό μας» με τη Φαίη Σκορδά που ισοδυναμεί, βέβαια, με επίσημη ανακοίνωση ο All Star κύκλος του ριάλιτι επιβίωσης θα ξεκινήσει την Κυριακή 8 Ιανουαρίου στις 21.00 το βράδυ.

Μέχρι τότε τα στελέχη της Acun Medya Ελλάδος, αλλά και προσωπικά ο τούρκος παραγωγός και καναλάρχης Ατζούν Ιλίτζαλι θα έχουν κλείσει και τις τελευταίες εκκρεμότητες όσον αφορά στο καστ. Σύμφωνα με πληροφορίες τα προ – συμβόλαια χωρίζονται σε δύο ταχύτητες… Τα λεγόμενα μεγάλα ονόματα έχουν υπογράψει, ενώ οι υπόλοιποι έχουν και αυτοί προσύμφωνο συμμετοχής με τον όρο, όμως πως η εταιρία παραγωγής έχει το δικαίωμα να υπαναχωρήσει και τελικά να τους αποδεσμεύσει. Ακόμη και έτσι, όμως, θα αμειφθούν με ένα ποσό. Τώρα όσον αφορά στις απολαβές των συμμετεχόντων υπάρχει πράγματι το φιξ εβδομαδιαίο ποσό που ανέρχεται στα 5.000 ευρώ, ωστόσο, με κάποια πρόσωπα έχουν ήδη κλειστεί και κρυφές συμφωνίες που περιλαμβάνουν εξτρά αμοιβές και μπόνους δεκάδων χιλιάδων ευρώ. Σε 2 περιπτώσεις μάλιστα υπήρξε και δέσμευση πως τα πρόσωπα αυτά θα παραμείνουν στο δυναμικό της Acun Medya και μετά την ολοκλήρωση του ριάλιτι και θα αξιοποιηθούν προσεχώς και σε άλλα τηλεοπτικά πρότζεκτς. Σε κάθε περίπτωση ο ΣΚΑΪ έχει εναποθέσει τις ελπίδες του στον Ατζούν καθώς ως γνωστόν εκτός από το «All Star Survivor» έρχεται και νέος κύκλος του «My Style Rocks».

Μέσα στο Φλεβάρη η απόφαση για το Master Chef στο Star

Στις 8 ή το αργότερο στις 15 Ιανουαρίου θα κάνει πρεμιέρα ο νέος κύκλος του «Master Chef». Προφανώς και στο κανάλι της Κάτω Κηφισιάς υπάρχει αγωνία για τις επιδόσεις του ριάλιτι αφενός λόγω των μέτριων αποδόσεων του GNTM που όπως πρώτο το Reader έγραψε θα μείνει εκτός τηλεοπτικού νυμφώνος την επόμενη σεζόν, αφετέρου διότι είναι χρονιά που οι τηλεθεατές δείχνουν ξεκάθαρα την προτίμησή του στη μυθοπλασία. Υπήρχαν αμφιβολίες εδώ και μήνες για το εάν θα έπρεπε να βγει στον «αέρα» το Master Chef 7, ωστόσο, υπήρχε και δεσμευτικό συμβόλαιο με τους τρεις κριτές Πάνο Ιωαννίδη, Σωτήρη Κοντιζά και Λεωνίδα Κουτσόπουλο. Υπογράφηκε την Άνοιξη του '21 και έχει διάρκεια μέχρι και το ερχόμενο καλοκαίρι του 2023. Σε αντίθεση με το παρελθόν, οι τρεις κριτές υπέγραψαν κλειστή συμφωνία με συγκεκριμένες αποδοχές ανεξαρτήτως προβολής του ριάλιτι και αυτό γιατί νωρίτερα είχαν δεχθεί πρόταση από τον Ατζούν για το Top Chef που προβλήθηκε από τον ΣΚΑΪ. Έτσι ακόμη και εάν το Star αποφάσιζε να μην βγάλει το πρόγραμμα στον αέρα, θα κατέβαλε κανονικά τις αμοιβές των τριών πασίγνωστων σεφ. Τώρα όσον αφορά σε επόμενο κύκλο η τελική απόφαση θα παρθεί σύντομα, μέσα στο Φεβρουάριο. Αν τα ποσοστά τηλεθέασης δεν είναι ικανοποιητικά, το κανάλι θα «ξεκουράσει» το πρόγραμμα για μια σεζόν διατηρώντας φυσικά τα δικαιώματα προβολής του, όπως θα συμβεί και στην περίπτωση του Greece's Next Top Model.

Τηλεοπτικές μετακομίσεις για Αρναούτογλου και Κανάκη

Τα πάνω – κάτω έρχονται στο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 λόγω της μετάδοσης των αγώνων του παγκοσμίου πρωταθλήματος ποδοσφαίρου που ξεκινά στο Κατάρ. Την Πέμπτη 17 Νοεμβρίου ολοκληρώνεται προσωρινά το «Ράδιο Αρβύλα» και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου θα προβληθεί το τελευταίο για φέτος επεισόδιο του «Βινυλίου». Οι δύο εκπομπές θα επιστρέψουν στη συχνότητα του ΑΝΤ1 μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ. Ο «Εκατομμυριούχος» του Γρηγόρη Αρναούτογλου επιστρέφει από τη Δευτέρα 21 Νοεμβρίου με μικρότερη διάρκεια καθώς θα ξεκινά στις 19.45 και θα ολοκληρώνεται στις 20.40, δίνοντας πάσα στο Pre Game και εκείνο με τη σειρά του στις 21.00 στη μετάδοση του ποδοσφαιρικού αγώνα. Η δεύτερη εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου το «The 2night show» επίσης αποσύρεται από το νυχτερινό πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και θα επιστρέψει με το νέο έτος. Εκτός θα μείνουν και οι σειρές του σταθμού. Οι κωμωδίες «Εκτός Υπηρεσίας» και «Ποιος Παπαδόπουλος;» αλλά και οι «Παγιδευμένοι». Η προβολή τους θα ξεκινήσει και πάλι από τις αρχές του 2023, ενώ νωρίτερα θα προβληθούν τηλεταινίες των επεισοδίων για να ξαναθυμηθεί το κοινό τις πλοκές.

Ο νικητής του DWTS Βαγγέλης Κακουριώτης στη «Γη της Ελιάς»

Νέο πρόσωπο στη «Γη της Ελιάς» του Mega. Ο γνωστός τραγουδιστής, Βαγγέλης Κακουριώτης, γνωστός και από άλλα τηλεοπτικά πρότζεκτς εντάσσεται στο καστ της δραματικής σειράς. Θα υποδυθεί τον γιο του Δημοσθένη (Κούλης Νικολλάου) και της Ασπασίας (Βάσια Παναγοπούλου) Κίμωνα Καπερνάρο, ο οποίος μετακομίζει από τον Πειραιά στη Μάνη για να βοηθήσει την προεκλογική καμπάνια του πατέρα του για τη Δημαρχία της περιοχής. Αγνοεί τις παράνομες δραστηριότητες του Δημοσθένη και θα μπλέξει σε ένα ειδύλλιο, το οποίο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία. Ο Βαγγέλης Κακουριώτης είναι γνωστός από μικρή ηλικία στο χώρο του θεάματος, αλλά και από τη συμμετοχή του στο γκρουπ Boys and Noise. Στη συνέχεια ακολούθησε solo μουσική καριέρα, ενώ το 2018 κέρδισε τον έκτο κύκλο του Dancing with the Stars στον ΑΝΤ1 με παρουσιάστρια την Ευαγγελία Αραβανή. Συμμετείχε επίσης και στο Just the two of us του 2020 ως coach της Ζένιας Μπονάτσου. Έχει συνεργαστεί με γνωστούς καλλιτέχνες, όπως ο Νίκος Βέρτης, ενώ έχει κάνει τα πρώτα του βήματα στο χώρο της υποκριτικής με τη συμμετοχή τους στις παραστάσεις «Hairspray» (2019) και «Διάλεξε!» στο θέατρο «Λαμπέτη». (2020). Τις επόμενες μέρες θα ξεκινήσει γυρίσματα για τη σειρά του Μεγάλου Καναλιού.