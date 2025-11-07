Πόσο κοστίζει να κάνεις ένα παιδί στην Ελλάδα σήμερα;

Aυτό είναι το .doc, το video project του Reader. Μέσα από αυτό, θα καταπιανόμαστε με θέματα που αφορούν την καθημερινότητά μας προσπαθώντας να τα ερμηνεύσουμε, να τα εξηγήσουμε ή να τα αποδομήσουμε μακριά από στερεότυπα και προκαθορισμένες απόψεις αλλά με αποκλειστική βάση μας την έρευνα, τα στοιχεία και τις γνώμες των ειδικών.

Στο επόμενο επεισόδιο της σειράς ασχολούμαστε με ένα θέμα που αφορά εκατομμύρια ανθρώπους και στη χώρα μας. Η δημιουργία οικογένειας αποτελεί μια ευχάριστη είδηση για όσους το επιθυμούν και μόνο ως τέτοια θα έπρεπε να λαμβάνεται υπόψιν.

Το κόστος όμως για να φέρεις ένα παιδί στον κόσμο είναι τεράστιο. Στην Ελλάδα παρέχονται επιδόματα σαν βοήθεια, είναι όμως αυτό αρκετό, δεδομένης της αυξημένης οικονομικής ανασφάλειας που πηγάζει από την ακρίβεια και τα σχετικά καθημερινά βάρη;

Ένα ζευγάρι που θα καταλήξει σε ένα ιδιωτικό νοσοκομείο, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις η γυναίκα θα ακολουθήσει τον γιατρό της, θα πληρώσει από 2.000 έως 6.000 ευρώ ανάλογα το δωμάτιο που θα επιλέξει, είτε πρόκειται για καισαρική, είτε για φυσιολογικό τοκετό.

Η διαδικασία όμως μέχρι τη γέννα επιφυλάσσει και πολλά απρόοπτα και συνεχείς εξετάσεις, για τις οποίες χρειάζονται επιπλέον χρήματα. Το ίδιο ισχύει και για τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης ή την κατάψυξη ωαρίων που αποτελούν επίσης συχνές επιλογές.

Πώς θα βοηθηθούν τα ζευγάρια στην ουσία ώστε να προχωρήσουν στη δημιουργία οικογένειας, χωρίς να γονατίζουν οικονομικά;