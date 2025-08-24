5 τρόποι για να καταλάβεις αν κάποιος σου λέει ψέματα, σύμφωνα με καθηγητή ψυχολογίας

«Οι άνθρωποι λένε ψέματα τις περισσότερες ημέρες», υποστηρίζει λέει ο Κέβιν Κόλγουελ, καθηγητής ψυχολογίας στο Πανεπιστήμιο Southern Connecticut State, ο οποίος ερευνά την απάτη. Η πλειονότητα των ψεμάτων είναι τα είδη των ακίνδυνων, «λευκών ψεμάτων» - όπως ονομάζονται, που δεν βλάπτουν κανέναν. (Δεν σου αρέσει στην πραγματικότητα το νέο κούρεμα μιας φίλης; Δεν θα είναι κακό αν πιστέψει το αντίθετο.) «Το ψέμα είναι μια πολύ σημαντική κοινωνική δεξιότητα», υποστηρίζει ο ειδικός. Μέχρι, εδώ συμφωνούμε.
Τα επιβλαβή ψέματα, ωστόσο - αυτά που αποτελούν σκόπιμες διαστρεβλώσεις ουσιωδών γεγονότων, έχουν το αντίθετο αποτέλεσμα. Το να λέμε ψέματα σε κάποιον ή σχετικά με αυτόν, μπορεί να επιδεινώσει την ψυχική υγεία του και να οδηγήσει σε μια σειρά από κακές συνέπειες στη ζωή του, σημειώνει ο Κόλγουελ, συμπεριλαμβανομένης της καταστροφής των σχέσεών του. Πώς μπορείς, λοιπόν, να καταλάβεις αν κάποιος σου λέει ψέματα; Το κλειδί είναι να ξεκινήσεις τη συζήτηση χωρίς υποθέσεις.
