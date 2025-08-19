ΑΕΛ Novibet: Νέα ταυτότητα, κοινό όραμα

Από τη νέα αγωνιστική περίοδο, η ιστορική ομάδα θα αγωνίζεται ως ΑΕΛ Novibet, μια πρωτοβουλία υψηλού συμβολισμού και στρατηγικής σημασίας. Η συνεργασία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο πλάνο της Novibet για τη στήριξη του ελληνικού αθλητισμού, με στόχο την ενδυνάμωση συλλόγων με ισχυρό τοπικό αποτύπωμα και αναπτυξιακή προοπτική.

Η ενίσχυση της σχέσης με την ΑΕΛ αποτελεί φυσική εξέλιξη της συνεργασίας που ξεκίνησε το 2024, όταν η Novibet στήριξε ενεργά την πορεία της ομάδας προς την επιστροφή στη Super League. Με την άνοδο ήδη να έχει επιτευχθεί, η κοινή δέσμευση εστιάζει πλέον στην καθιέρωση της ΑΕΛ στις κορυφαίες θέσεις του ελληνικού ποδοσφαίρου και στη δημιουργία ενός σύγχρονου ποδοσφαιρικού περιβάλλοντος για τη Λάρισα.

Όπως δήλωσε ο Χριστόφορος Μποζατζίδης, Chief Marketing Officer της Novibet: «Μετά από έναν χρόνο ουσιαστικής συνεργασίας με την ΠΑΕ ΑΕΛ, η απόφαση για την ονοματοδοσία της ομάδας προέκυψε ως φυσικό επακόλουθο. Για εμάς, η ΑΕΛ δεν είναι απλώς ένας ιστορικός σύλλογος, αλλά σύμβολο μιας ολόκληρης πόλης που ζει και αναπνέει για το ποδόσφαιρο. Μαζί φιλοδοξούμε να εμπνεύσουμε τη νέα γενιά, να ενισχύσουμε τη δυναμική του συλλόγου και να δημιουργήσουμε μακροπρόθεσμη αξία για την πόλη και τους φιλάθλους της.»

Η νέα, τριετούς διάρκειας συμφωνία αποτελεί μέρος της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της Novibet για βιώσιμες επενδύσεις στον αθλητισμό, με ιδιαίτερη έμφαση στην περιφέρεια. Η στήριξη προς την ΑΕΛ και τη Λάρισα αντικατοπτρίζει τη δέσμευση της εταιρείας να συμβάλει ουσιαστικά στην πρόοδο του ελληνικού αθλητισμού και στην ενεργή συμμετοχή της νέας γενιάς σε τοπικό επίπεδο.

Η ανακοίνωση της μετονομασίας συνοδεύεται από ένα ολοκληρωμένο πλάνο δράσεων, τόσο σε τοπικό όσο και σε πανελλαδικό επίπεδο, που θα αναδείξει τη νέα ταυτότητα της ομάδας και θα ενισχύσει περαιτέρω τη σχέση της με την ποδοσφαιρική κοινότητα της Λάρισας.