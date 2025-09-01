Αφαίρεσε το 95% των τατουάζ του λόγω πίστης - Η αλλαγή στο πρόσωπό του είναι συγκλονιστική

Κάπου στη Βραζιλία υπάρχει ένας άνδρας που είχε καλύψει το 95% του σώματός του με τατουάζ αποκάλυψε την απίστευτη μεταμόρφωσή του, αφού αφαίρεσε το μελάνι με λέιζερ.

Ο Leandro de Souza είχε επιλέξει μία ιδιότητα: Ήταν γνωστός ως ο πιο «τατουαρισμένος» άνδρας της Βραζιλίας, είχε καλυφθεί από την κορυφή του κεφαλιού του μέχρι κάτω με εκατοντάδες σχέδια, έχοντας ξεκινήσει το ταξίδι του στον κόσμο της τέχνης του τατουάζ στην ηλικία μόλις των 13 ετών.

Το δέρμα του το είχαν καλύψει περί τα 170 τατουάζ. Πολλά από αυτά ήταν εμπνευσμένα από τα αγαπημένα του ροκ συγκροτήματα, όπως οι Nirvana, Guns N’ Roses και Metallica.

Η μεγάλη αλλαγή

Ωστόσο, σήμερα, στα 36 του χρόνια, αποφάσισε να κάνει μια ριζική αλλαγή στον τρόπο ζωής του, η οποία περιλαμβάνει και αρκετές επώδυνες επεμβάσεις για την αφαίρεση της «τέχνης» από το σώμα του.

Δεδομένου ότι η αφαίρεση τατουάζ με λέιζερ θεωρείται συχνά πιο επώδυνη από το ίδιο το τατουάζ, ο de Souza έχει μπροστά του ένα δύσκολο ταξίδι αν θέλει να αφαιρέσει όλο το μελάνι.

Γιατί όμως αποφάσισε να υποβληθεί σε μια τόσο επίπονη και εκτεταμένη μεταμόρφωση; Σύμφωνα με τον ίδιο, η απόφαση ήρθε αφού ανακάλυψε την πίστη του.

«Μετά την πέμπτη συνεδρία αφαίρεσης τατουάζ στο πρόσωπο, @helltatto – ευγνωμοσύνη, όλα είναι για τον Ιησού Χριστό», έγραψε σε πρόσφατη ανάρτησή του στο Instagram, παρουσιάζοντας τη δραστική μεταμόρφωση που έχει καταφέρει μέσα από τις συνεδρίες λέιζερ.

Instagram/LeandrodeSouzbless

Το Hell Tattoo στο Σάο Πάολο, που ανέλαβε τη διαδικασία, δήλωσε ότι ο de Souza ένιωσε πως «η αξιοπρέπειά του αποκαταστάθηκε» με την αφαίρεση των τατουάζ του προσώπου.

«Είναι σημαντικό να θυμόμαστε: τα τατουάζ δεν ορίζουν τον χαρακτήρα», έγραψε το στούντιο στη λεζάντα του βίντεο της μεταμόρφωσης.

«Αυτό που μεταμορφώνει μια ζωή είναι οι επιλογές, η προσπάθεια και η αποφασιστικότητα να προχωρήσεις μπροστά. Σε αυτή τη διαδικασία, η αφαίρεση τατουάζ είναι απλώς μια αντανάκλαση μιας πολύ μεγαλύτερης εσωτερικής αλλαγής, που βοηθά να ευθυγραμμιστεί η εξωτερική εικόνα με τη νέα ταυτότητα που χτίζεται.

Ο Leandro δεν καταδικάζει καθόλου τα τατουάζ και την τέχνη τους, απλά θεωρεί ότι δεν ταιριάζουν με την παρούσα ζωή και αισθητική του. Η αλήθεια πάντως είναι ότι ταλαιπωρήθηκε πολύ για να τα βγάλει και η ταλαιπωρία του θα συνεχιστεί.