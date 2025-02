Το ανατριχιαστικό unboxing ενός Youtuber σε κουτί από το dark web

To “Dark Web” είναι ένα από αυτά τα μέρη στα οποία συχνάζουν οι τύποι που οι γονείς σου έλεγαν να μη κάνεις παρέα. Ένας ψηφιακός λαβύρινθος γεμάτος με, ας τα πούμε, περίεργα πράγματα που μπορούν πολύ εύκολα να εξελιχθούν σε επικίνδυνα.

Δεν είναι σίγουρα ένα μέρος που ενδείκνυται για οποιαδήποτε είδους διαδικτυακή περιπλάνηση καθώς ελλοχεύει ο κίνδυνος από το να βρεθείτε χακαρισμένοι μέχρι να γίνετε ακόμη και στόχος ατόμων με κακές διαθέσεις.

Για τον Crypto NWO, οι επισκέψεις σε αυτά τα μέρη είναι το πάθος του. Ο γνωστός YouTuber έχει ένα λίγο ιδιαίτερο φετίχ να συλλέγει μυστηριώδη κουτιά γεμάτα αντικείμενα αμφιβόλου προέλευσης από το «σκοτεινό διαδίκτυο».

Τι είχε μέσα το κουτί;

Σε ένα βίντεο που θα μπορούσε κάλλιστα να θυμίζει την τελευταία σκηνή στο Se7en όταν ο ντετέκτιβ Mills (Μπραντ Πιτ) αναρωτιόταν “what’s in the box” λίγο πριν πάρει την σοκαριστική αυτή απάντηση (no spoilers), ο Crypto NWO προειδοποίησε τους θεατές του, λέγοντας ότι «αυτό είναι μακράν το πιο σκοτεινό μυστηριώδες κουτί που έχει ανοίξει ποτέ».

Έδωσε, όπως όφειλε να κάνει, ένα trigger warning, ενημερώνοντας το κοινό του για το ανατριχιαστικό περιεχόμενο που ετοιμαζόταν να παρουσιάσει στο κανάλι του.

Τα αντικείμενα του κουτιού

Στην αρχή, τα πράγματα έδειχνα φυσιολογικά. Ο youtuber έβγαλε από το κουτί μία τράπουλα ταρώ "1909", μία κουβέρτα και ένα ζευγάρι δερμάτινα γάντια διαφορετικού χρώματος, το ένα καφέ και το άλλο μαύρο.

Σιγά σιγά όμως τα πράγματα άρχισαν να ξεφεύγουν. Η κούκλα της Έμιλι Ελίζαμπεθ από το "Clifford the Big Red Dog" έκανε την αρχή, και φυσικά, δεν πρόκειται για μια συνηθισμένη κούκλα. Όταν την γύρισε ανάποδα, παρατήρησε ότι κάτι είχε μέσα της.

Έμιλι Ελίζαμπεθ από το "Clifford the Big Red Dog" | Screenshot

Άνοιξε την ραφή της και έβγαλε ένα πλαστικό σακουλάκι στο οποίο υπήρχαν τρία μπουμπούκια κάνναβης και ένα ανθρώπινο δόντι. Τα σοκαριστικά ευρήματα όμως δεν σταμάτησαν εκεί, με τον Aμερικανό δημιουργό περιεχομένου να βρίσκει επίσης:

Παιδικές χειροπέδες

Ένα ημερολόγιο που ανήκε σε μικρό κορίτσι , γεμάτο με περίεργες ζωγραφιές και κυκλωμένα γράμματα

, γεμάτο με Πλακίδια Scrabble – τα οποία ζήτησε από τους θεατές του να αποκρυπτογραφήσουν

– τα οποία ζήτησε από τους θεατές του να αποκρυπτογραφήσουν Ξένο νόμισμα μέσα σε γυάλινο ρολόι , πάνω στο οποίο υπήρχαν συντεταγμένες

, πάνω στο οποίο υπήρχαν συντεταγμένες Ένα σεξουαλικό παιχνίδι , μία μπαλακλάβα και μια μπαντάνα

, και Μια άγνωστη λευκή σκόνη , που ενδεχομένως να ήταν ναρκωτική ουσία

, που ενδεχομένως να ήταν ναρκωτική ουσία Λεπίδες και κάρβουνο "μαύρης μαγείας"

Άλλα πέντε ανθρώπινα δόντια

Το χειρότερο εύρημα ήρθε στο τέλος

Στο τέλος του βίντεο ο Crypto NWO βγάζει από το κουτί τρεις μυστηριώδεις μπάλες, οι οποίες μύριζαν τόσο άσχημα που τον αηδίασαν σε τόσο μεγάλο βαθμό που αναγκάστηκε να κόψει αμέσως το γύρισμα.

Ηθικό δίδαγμα; Μείνετε όσο πιο μακριά από τη "σκοτεινή" πλευρά του διαδικτύου.