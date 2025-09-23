Αυτός είναι ο πιο κουλ πιλότος της Ελλάδας: «Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια, στείλτε δυο πούλμαν Λαμία»

Το ταξίδι με αεροπλάνο είναι το πιο ασφαλές και ξεκούραστο. Οι επιβάτες επιβιβάζονται στο αεροσκάφος, απολαμβάνουν τις παροχές της εκάστοτε αεροπορικής εταιρείας, ξέρουν ακριβώς την ώρα που θα φτάσουν στον προορισμό τους.

Ο κυβερνήτης του αεροσκάφους ενημερώνει για την ακριβή ώρα προσγείωσης. Όλα κυλούν ομαλά και σύμφωνα με το πρόγραμμα. Λίγες είναι οι φορές που το ταξίδι με το αεροπλάνο μπορεί να σου αλλάξει τα σχέδια κι αυτό αν υπάρξει κάποια καθυστέρηση της τελευταίας στιγμής και ακόμη πιο σπάνια, αν ακυρωθεί η πτήση.

Όλα αυτά μπορεί να συμβούν, εκτός αν για καλή σου τύχη βρεθείς στην πτήση με τον πιο cool Έλληνα πιλότο που έχει κατακτήσει το TikTok και εκεί θα ξέρεις ότι όχι απλώς δεν πρόκειται να καθυστερήσεις να φτάσεις στον προορισμό σου, αλλά θα είσαι εκεί πολύ νωρίτερα.

Ο viral Έλληνας πιλότος

Το όνομα του viral Έλληνα πιλότου αλλά και η αεροπορική εταιρεία στην οποία εργάζεται, παραμένουν - ακόμη - άγνωστα. Η φήμη του όμως κάνει τον γύρο του TikTok καθώς είναι ο πιλότος που σπάει ρεκόρ στον χρόνο προσγείωσης.

Όπως θα ακούσετε στο βίντεο που δημοσίευσε σελίδα στη πλατφόρμα του TikTok, στη συγκεκριμένη πτήση ο πιλότος ενημερώνει πως η άφιξη στο αεροδρόμιο θα γίνει 35' νωρίτερα από το προγραμματισμένο, σχολιάζοντας «Αυτά δεν γίνονται ούτε στα παραμύθια, εδώ τα κάνουμε πραγματικότητα» και «Ρεκόρ σήμερα ο χρόνος».

Το βίντεο έγινε γρήγορα viral και δεν ξέφυγε και από την ομάδα του Ράδιο Αρβύλα, οι οποίοι πρόσθεσαν στη συνέχεια στο βίντεο χιουμοριστικές ατάκες παριστάνοντας τον πιλότο, όπως συνηθίζουν να κάνουν.

Το βίντεο στο TikTok γέμισε με σχόλια από χρήστες που αναζητούν την ταυτότητα του πιλότου. Αν λοιπόν στο επόμενο ταξίδι φτάσετε πολύ νωρίτερα στον προορισμό σας, θυμηθείτε αυτό το βίντεο, μπορεί να είστε και εσείς στην πτήση του πιο viral Έλληνα πιλότου.