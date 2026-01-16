Disaster Girl: Το meme που έκανε πάμπλουτη την πρωταγωνίστρια του - Τι κάνει σήμερα η μικρή Ζόι

Τα φαινόμενα συχνά απατούν και στην περίπτωση του meme που πρωταγωνιστεί η τετράχρονη (το 2005) Ζόι Ροθ, καταφέρνουν και ξεγελούν όλο σχεδόν το Ίντερνετ. Το καλοκαίρι του 2005, η Ζόι και η οικογένεια της πήγαν βόλτα στην περιοχή Μεμπέιν της Βόρειας Καρολίνα, για να παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση κατάσβεσης πυρκαγιάς.

Μια φωτογραφία της Ζόι με φόντο την πυρκαγιά, εμφανίστηκε στο ίντερνετ και έφτασε ως τα ψηφιακά μέσα των New York Times. Εκεί, ένας συντάκτης σχολίασε το «διαβολικό βλέμμα της» που ήταν σαν να ξέρει κάτι, σαν να ξέρει ποιος έβαλε τη φωτιά.

Η φωτογραφία κέρδισε το πρώτο βραβείο στον διαγωνισμό Capture Contest (το 2008, μόνο και μόνο ο τίτλος του διαγωνισμού ακούγεται εντελώς '00s) και έκτοτε έκανε μια τεράστια καριέρα ως ιντερνετικό meme, ως πρόσωπο που χαμογελά σατανικά στην όψη όλων των καταστροφών που έχουν συμβεί στην παγκόσμια ιστορία.

Disaster Girl: Τι κάνει σήμερα η 24χρονη Ζόι Ροθ

Ήταν Φεβρουάριος του 2021, όταν η Ζόι Ροθ πήρε ένα email που θα άλλαζε ριζικά τη σχέση της με τη διαδικτυακή φήμη. Η πρόταση ήταν ξεκάθαρη: να πουλήσει το διάσημο meme στο οποίο πρωταγωνιστεί ως non-fungible token (NFT), με εξαψήφιο τίμημα.

Η Ροθ τρόμαξε αλλά δεν το έβαλε κάτω. Προχώρησε στο παρασύνθημα.

Στις 17 Απριλίου 2021, έθεσε σε δημοπρασία το NFT της φωτογραφίας, το οποίο πουλήθηκε για περίπου 486.716 δολάρια. Αγοραστής ήταν ένας συλλέκτης γνωστός μόνο με το ψευδώνυμο @3FMusic.

Παρότι το NFT άλλαξε χέρια, η οικογένεια Ροθ διατήρησε τα πνευματικά δικαιώματα της εικόνας, καθώς και το δικαίωμα να λαμβάνει το 10% των εσόδων από κάθε μελλοντική μεταπώληση του NFT. Όπως εξήγησε η ίδια η Ροθ, η απόφαση να πουλήσει τη φωτογραφία δεν είχε μόνο οικονομικά κίνητρα, αλλά και την ανάγκη να ανακτήσει τον έλεγχο της ανεξέλεγκτης διάδοσής της στο διαδίκτυο.

Πριν προχωρήσει, μάλιστα, συμβουλεύτηκε δύο ανθρώπους που γνωρίζουν καλά τι σημαίνει να «ζεις» ως meme: τον Κάιλ Κρέιβεν, γνωστό ως Bad Luck Brian, και τη Λέινι Γκράινερ, μητέρα του παιδιού που πρωταγωνιστεί στο περίφημο Success Kid.

Τα έσοδα από τη δημοπρασία δεν κατέληξαν σε πολυτελείς αγορές. Η Ροθ τα χρησιμοποίησε για να αποπληρώσει τα φοιτητικά της δάνεια, τα οποία είχε αποκτήσει μετά την ολοκλήρωση των σπουδών της στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας στο τμήμα Γεωπολιτικών Σπουδών.

Δεν θέλουμε να φανταστούμε πώς θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί το θρυλικό meme της σε κάποια από τις πολλές γεωπολιτικές κρίσεις που βιώνουμε σήμερα.