«Είναι πραγματικός;» – Το ξεκαρδιστικό ξέσπασμα ενός πιτσιρικά όταν μαθαίνει ότι ο Τραμπ υπάρχει

Ένα μικρό αγόρι, ο Andy, έγινε το πρόσωπο του πιο συγκινητικού και ξεκαρδιστικού viral της εβδομάδας.

Στο βίντεο που ανέβασε η μητέρα του στο TikTok, ο Andy ξεσπά σε λυγμούς όταν μαθαίνει πως ο Ντόναλντ Τραμπ δεν είναι απλώς μια τηλεοπτική φιγούρα, αλλά ένας υπαρκτός άνθρωπος.

Η ερώτησή του – «Είναι ο Τραμπ πραγματικός;» – ακολουθείται από μια αυθεντική συναισθηματική κατάρρευση, η οποία έχει συγκεντρώσει πάνω από 13,6 εκατομμύρια προβολές και 30.000 σχόλια.

Η πρώτη μας σκέψη μετά από αυτό το βίντεο ήταν: πώς να κρυφτείς από τα παιδιά, έτσι κι αλλιώς τα ξέρουν όλα. Η αντίδρασή του έγινε σύμβολο της παιδικής αθωότητας που συγκρούεται με την πολιτική πραγματικότητα. Και το TikTok, φυσικά, δεν απογοήτευσε στα σχόλια.

Τα σχόλια που μας κέρδισαν

Τα πιο χαρακτηριστικά σχόλια που μας έκαναν να γελάσουμε:

«Έχω την ίδια αντίδραση, μικρέ»

«Είναι σαν τον αντίστροφο Άγιο Βασίλη»

«Κάποιος ρώτησε τον 5χρονο γιο μου αν ήξερε ποιος ήταν ο Ντόναλντ Τραμπ. Εκείνος απάντησε με ειρωνικό ύφος: ‘Ναι, είναι ο χειρότερος άνθρωπος στον κόσμο’.»

«Ο γιος μου έκλαιγε γιατί πίστευε ότι ο Τραμπ θα αντικαταστήσει το Άγαλμα της Ελευθερίας με ένα δικό του»