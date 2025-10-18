Ένας 19χρονος influencer στις ΗΠΑ αντιμετωπίζει νομικά προβλήματα αφού φέρεται να πήδηξε σε ένα κλουβί ελεφάντων σε ζωολογικό κήπο του Πίτσμπουργκ.

Ο Noah Thomas πήγε στον Ζωολογικό Κήπο και Ενυδρείο του Πίτσμπουργκ στις 21 Σεπτεμβρίου και σύμφωνα με βίντεο που ανέβασε ο ίδιος στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok φέρεται να μπήκε σκαρφαλώνοντας μέσα σε κλουβί ελεφάντων και να ακούμπησε έναν από τους ελέφαντες.

Όπως φαίνεται στο βίντεο αφού απομακρύνεται για λίγο, ο influencer κινείται ξανά πιο κοντά στον ελέφαντα, ο οποίος του επιτέθηκε με την προβοσκίδα του. Στη συνέχεια φαίνεται να πηδάει πίσω και πάνω από την περίφραξη γελώντας, όσο άλλοι επισκέπτες του ζωολογικού κήπου παρακολουθούν το περιστατικό.

Ο Thomas έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης στο TikTok διάφορα hashtags ενώ προχώρησε και σε μια ανάρτηση στο Instagram, η οποία δεν υπάρχει πλέον, στην οποία έγραψε στη λεζάντα ότι έγινε «σχεδόν τροφή για ελέφαντες» ενώ αυτοαποκαλούνταν «επαγγελματίας», σύμφωνα με πληροφορίες του People.

Πλέον, αντιμετωπίζει διάφορες κατηγορίες, συμπεριλαμβανομένων κακουργημάτων τρίτου βαθμού για πρόκληση καταστροφής και εγκληματικής παράνομης εισόδου, μαζί με πλημμελήματα δευτέρου βαθμού για απερίσκεπτη έκθεση σε κίνδυνο άλλου προσώπου και σκληρότητα προς τα ζώα, καθώς και κλοπή υπηρεσιών, σύμφωνα με διαδικτυακά αρχεία του Αστυνομικού Τμήματος του Πίτσμπουργκ.

Σύμφωνα με μια ποινική καταγγελία που έλαβε το WKBN, ο Τόμας και μια άγνωστη γυναίκα εισήλθαν στον Ζωολογικό Κήπο και Ενυδρείο του Πίτσμπουργκ χωρίς εισιτήρια από μια προσωρινή έξοδο εν μέσω ανακαίνισης του ζωολογικού κήπου.

Αρκετοί άλλοι στον ζωολογικό κήπο εκείνη την ημέρα ενημέρωσαν το προσωπικό για το φερόμενο περιστατικό, σύμφωνα με το μέσο ενημέρωσης, το οποίο επικαλέστηκε την καταγγελία.

Η ασφάλεια του ζωολογικού κήπου βρήκε στη συνέχεια τον Thomas και την γυναίκα στην περιοχή του ενυδρείου και το ζευγάρι συνοδεύτηκε εκτός των εγκαταστάσεων.

Σε δήλωσή του στην Independent, ένας εκπρόσωπος του Ζωολογικού Κήπου και Ενυδρείου του Πίτσμπουργκ δήλωσε: «Το θέμα βρίσκεται τώρα στα χέρια της Αστυνομίας του Πίτσμπουργκ και του γραφείου του Εισαγγελέα της Κομητείας Allegheny».