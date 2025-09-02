To επικό σαρδάμ του Σοφιανού σε συμβούλιο του Δήμου: Μπέρδεψε τις ζαρτινιέρες με τις ζαρτιέρες

Την προηγούμενη Τετάρτη, 27/8 έγινε η 24η τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Αθηναίων, με σκοπό να συζητηθούν πλήθος ζητημάτων, ανάμεσα στα οποία ήταν και οι... ζαρτιέρες.

Ο Νίκος Σοφιανός, μέλος του ΔΣ ΕΒΕΑ επί 26 χρόνια, απαντώντας στον πρώην δήμαρχο Αθηναίων, Κώστα Μπακογιάννη, μίλησε για την αποτυχία του εγχειρήματος του, «Μεγάλος Περίπατος» και τον κατηγόρησε ότι γέμισε την Αθήνα με... ζαρτιέρες. Ναι, τα σέξι εσώρουχα, καλά καταλάβατε.

« Χάσατε τις εκλογές για τον «Μεγάλο Περίπατο»... σας έδωσαν την δυνατότητα μα βάλετε σε περιπέτεια την Αθήνα, να βάφετε δρόμους και να βάζετε ζαρτιέρες», είπε ο Σοφιανός και επικράτησε σιωπή για λίγα δευτερόλεπτα, προτού αρχίσουν όλοι να γελούν υστερικά.



Προφανώς, αυτό που ήθελε να πει ήταν, ότι ο Μπακογιάννης κατά την θητεία του, είχε γεμίσει το κέντρο της Αθήνας με ζαρτινιέρες, γλάστρες δηλαδή, με λουλούδια και όχι με σέξι εσώρουχα.

Στο τέλος ούτε ο ίδιος δεν κατάφερε να συγκρατήσει το γέλιο του και απλά είπε «να σβήσει». Από ότι φάνηκε ευτυχώς που δεν έσβησε και είχαμε την δυνατότητα να γελάσουμε και εμείς.