Ετοιμάζεσαι για σπουδές στο εξωτερικό; Όσα πρέπει να λάβεις υπόψη σου για τη μετακόμισή σου

Ο Σεπτέμβριος είναι ο μήνας της επιστροφής των Ελλήνων φοιτητών στις χώρες του εξωτερικού που έχουν επιλέξει να σπουδάσουν ή να κάνουν το μεταπτυχιακό τους. Αγγλία, Βουλγαρία, Ολλανδία, Ιταλία είναι οι χώρες με υψηλό φοιτητικό πληθυσμό. Για τους πρωτάρηδες φοιτητές του εξωτερικού, είναι σίγουρα μια αγχωτική διαδικασία με πολλές πληροφορίες και λεπτομέρειες που μπορεί να καθυστερήσουν την εγκατάσταση και την έναρξη των σπουδών.

Πέραν των γραφειοκρατικών διαδικασιών, ένας μεγάλος πονοκέφαλος είναι η μετακόμιση των προσωπικών αντικειμένων. Οι φοιτητές που έχουν επιλέξει να στεγαστούν στις φοιτητικές εστίες του πανεπιστημίου σίγουρα έχουν λιγότερα να οργανώσουν, ενώ όσοι αποφασίζουν την ενοικίαση σπιτιού έχουν σίγουρα να σκεφτούν περισσότερα.

Με τις ίδιες αγωνίες και ίσως περισσότερες οι γονείς που προετοιμάζονται να αποχωριστούν τα παιδιά τους θέλουν να γνωρίζουν το πόσο κοστίζει η μεταφορά των προσωπικών αντικειμένων σε μια χώρα του εξωτερικού, αλλά και σε πόσο χρόνο αναμένεται να φτάσει μια αποστολή στη χώρα προορισμό.

Πόσο κοστίζει η αποστολή ενός δέματος στο εξωτερικό

Πρώτα απ’όλα αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη ο τόπος παραλαβής του δέματος από την Ελλάδα αλλά και ο τύπος του δέματος. (κιβώτιο, βαλίτσα, υπολογιστής, κλπ). Είναι πιο εύκολο να υπολογιστεί το κόστος αποστολής δέματος στο εξωτερικό αν ξέρετε τις διαστάσεις και το βάρος κάθε δέματος. Σημαντικό ρόλο παίζει και η σωστή συσκευασία ή αν θέλετε να γίνει η συσκευασία από την μεταφορική εταιρεία.

Πως να επιλέξεις μεταφορική εταιρεία

Μερικοί παράγοντες που πρέπει να λάβετε υπόψη για την επιλογή της κατάλληλης μεταφορικής εταιρείας για να στείλεις με ασφάλεια τα προσωπικά σας αντικείμενα στο εξωτερικό είναι οι εξής:

Μεγάλο οδικό δίκτυο κάλυψης

Ζωντανή παρακολούθηση παραγγελίας

Συχνότητα δρομολογίων προς τη χώρα προορισμό

Δυνατότητα παράδοσης και σε μικρότερες πόλεις ή σημεία μακριά από κεντρικούς οδικούς άξονες

Δυνατότητα express παράδοσης

Τηλεφωνική εξυπηρέτηση

Χρήσιμο tip

Το πλεονέκτημα που έχει η αποστολή των προσωπικών σου αντικειμένων με μια μεταφορική στη χώρα προορισμό είναι ότι πολύ απλά γλιτώνεις να κουβαλάς μαζί σου στο όλες αυτές τις τεράστιες βαλίτσες σε αεροπλάνα, λεωφορεία και τρένα μέχρι να φτάσεις στο σπίτι σου. Επιπλέον, εξασφαλίζεις πως το ταξίδι σου θα είναι με λιγότερο άγχος και κούραση κάτι που σίγουρα θα βοηθήσει στην ομαλή προσαρμογή στη νέα πραγματικότητα.