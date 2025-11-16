Γιατί ένας από τους πιο πλούσιους ηθοποιούς στον κόσμο ζει σαν να είναι φτωχός

Ο Γουίλεμ Νταφόε, ένας από τους πιο πολυσυζητημένους ηθοποιούς της γενιάς του, με την αξιοσημείωτη φιλμογραφία του να ξεπερνά τις 150 ταινίες (Pure Things, Nosferatu κ.α.), είναι την ίδια στιγμή, ο πιο πλούσιος και ο πιο φτωχός ηθοποιός της σειράς του. Πώς συμβαίνει αυτό;

Ο Γουίλεμ Νταφόε έχει βρει το νόημα της ζωής. Διατηρεί ένα προφίλ χαμηλών τόνων στην καθημερινότητά του. Ο ηθοποιός κερδίζει εκατομμύρια από τις ταινίες στις οποίες παίζει και όμως, αν τον έβλεπες στον δρόμο δεν θα μπορούσες να διανοηθείς κάτι τέτοιο. Κυκλοφορεί με απλά ρούχα, δεν έχει ακριβό αμάξι και δίνει ένα τεράστιο ποσό από το εισόδημά του σε φιλανθρωπίες.

Ο 70χρονος Γουίλεμ Νταφόε, έχει πουλήσει όλα τα περιουσιακά του στοιχεία στο Λος Άντζελες και τα τελευταία χρόνια έχει μετακομίσει μόνιμα στην Ιταλία μαζί με την Ιταλίδα σύζυγό του Τζιάντα Κολανγκράντε. «Ο σκοπός μου στη ζωή είναι να μοιράζομαι», είχε πει σε συνέντευξή του.

Υποστηρίζει σταθερά οργανισμούς όπως το Αμερικανικό Ίδρυμα για την Έρευνα για το AIDS (amFAR) , το Save the Children και το VHL UK Ireland , ένα φιλανθρωπικό ίδρυμα αφιερωμένο στην υποστήριξη ατόμων που πάσχουν από τη νόσο von Hippel-Lindau (VHL), μια σπάνια γενετική πάθηση που μπορεί να οδηγήσει σε διάφορους τύπους καρκίνου.

Ένας πολύ ωραίος τύπος, ένας καλλιτέχνης που είναι πρώτα απ' όλα, ένας καθημερινός ήρωας.