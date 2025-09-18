Γκάφα της Βουλγαράκη: «Το πραγματικό όνομα του Ρέμου είναι Συντριβάνης» - «Φοντάνας Ντιτρέβης»

Γκάφα από την Ελένη Βουλγαράκη στη ραδιοφωνική εκπομπή που κάνει στον Music Fm μαζί με τον Φάνη Λαμπρόπουλο και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη.

Συζητούσαν για τον Αντώνη Ρέμο όταν ο Φάνης Λαμπρόπουλος είπε πως το πραγματικό του επώνυμο είναι άλλο, δεν είναι Ρέμος.

Τότε, η Ελένη Βουλγαράκη, με περίσσια σιγουριά συμφώνησε και είπε πως τον λένε «Συντριβάνη».

Ο Δημήτρης Μπουμπούλινης αμέσως της είπε, «τι λες ρε, αλλιώς τον λένε, τι Συντριβάνης», με τον Φάνη Λαμπρόπουλο να γελάει.

Το έψαξε τελικά και της είπε, «ορίστε, Πασχαλίδη τον λένε τον άνθρωπό, τι Συντριβάνης» για να πει το επικό στη συνέχεια: «Ο Φοντάνας Ντιτρέβης» και να γονατίσει στα γέλια τον Φάνη Λαμπρόπουλο.



