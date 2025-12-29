H ιστορία του πιο viral χριστουγεννιάτικου δέντρου των φετινών γιορτών

Ένα χριστουγεννιάτικο δέντρο που «κολυμπά», σχεδόν «επιβιώνει» στην άγρια μανιασμένη θάλασσα, ενώ ο καιρός δείχνει να έχει διάθεση βροχή ίσως είναι από τα πιο ασυνήθιστα και συγχρόνως μαγευτικά βίντεο που είδες αυτές τις ημέρες.

Με τα fake videos και photos να κατακλύζουν ολοένα και περισσότερο τα social media, ίσως να ο θαύμασες λίγο και να το προσπέρασες. Ίσως πάλι να θες να του ρίξεις μια ματιά ακόμα μαθαίνοντας τώρα ότι πρόκειται για πραγματικό βίντεο και όχι για αποτέλεσμα της χρήσης ΑΙ.

Η ιστορία του viral χριστουγεννιάτικου δέντρου

Ο φωτογράφος Ράιαν Περνόφκσι (Ryan Pernofksi) δημοσίευσε reel με το βίντεο και μας αφηγήθηκε την ιστορία του. «Αυτό το βίντεο τραβήχτηκε με iphone, έβαλα τον καλό μου φίλο να κρατάει το δέντρο (στο παρελθόν έχει κρατήσει και λουλούδια μου). Χρησιμοποιήσαμε χριστουγεννιάτικα λαμπάκια μπαταρίας τα οποία κολλήσαμε πάνω.

Πωλούνται ως εξωτερικής χρήσης οπότε υπέθεσα ότι ίσως να κρατήσει ένα λεπτό αναμμένα στον ωκεανό, και πράγματι κράτησαν.

Ήθελα να το κάνω αυτό τόσα πολλά χρόνια και το ξεχνούσα κάθε χρόνο, οπότε φέτος το κατάφερα», είπε ο δημιουργός του που το εμπνεύστηκε και αρνήθηκε ότι έχει χρησιμοποιήσει ΑΙ. Για την ακρίβεια δήλωσε ότι «θα πεθάνω πριν καταφέρω να δημιουργήσω μια ΑΙ εικόνα και να προσποιηθώ ότι είναι αληθινή».

Παράλληλα, ο φωτογράφος έστειλε το δικό του μήνυμα μέσα αυτό το βίντεο: «Είναι η εποχή να κάνεις τα πράγματα που ήθελες να κάνεις, καθώς η ζωή συνεχίζει να κινείται με ταχύτητα αστραπής και πρέπει να παλέψεις για να τα πραγματοποιήσεις, αλλιώς πιθανότατα δεν θα γίνουν ποτέ.

Έχω πολλά άλλα πράγματα που θέλω να κάνω/σχεδιάζω να πραγματοποιήσω το επόμενο έτος. Ίσως να αγοράσω ένα ημερολόγιο και να τα προγραμματίσω όπως ένας πραγματικός ενήλικας. Εναλλακτικά, θα αφήσω το χάος να κυριαρχήσει και θα αφήσω άλλη μια χρονιά να περάσει. Όχι, νομίζω ότι αυτή είναι η χρονιά! Ποιος είναι μαζί μου; Κάντε το».