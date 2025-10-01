Η γιαγιά που τρέλανε τον απατεώνα: Το βίντεο της ΕΛ.ΑΣ. που έγινε viral

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ηλικιωμένων, η Ελληνική Αστυνομία επέλεξε έναν διαφορετικό τρόπο για να περάσει το μήνυμα της πρόληψης. Ένα χιουμοριστικό βίντεο που ήδη συζητιέται έντονα στα social media.

Πρωταγωνίστρια είναι η «κυρία Χρυσούλα», μια ηλικιωμένη που δέχεται τηλεφώνημα από απατεώνα, ο οποίος προσπαθεί να την πείσει ότι υπάρχει «διαρροή στο ρεύμα» στο σπίτι της. Μόνο που εκείνη δεν «τσιμπάει» και με τις απαντήσεις της τον αποστομώνει.

Ατάκες όπως:

«Μοιχεία; Εγώ ποτέ!»

«Νεύμα εγώ δεν κάνω σε κανέναν, αυτά τα λέει η νύφη μου»

«Μένω στο σπίτι μου, δίπλα στης Λενιώς»

μετατρέπουν τον διάλογο σε κωμωδία, δείχνοντας με απλό και κατανοητό τρόπο πώς οι ηλικιωμένοι μπορούν να προστατευθούν από τέτοιες τηλεφωνικές παγίδες.

η… pic.twitter.com/kbphKwKZZi — Ελληνική Αστυνομία (@hellenicpolice) October 1, 2025

Στο τέλος, η «κυρία Χρυσούλα» στέλνει το πιο δυνατό μήνυμα: «Εγώ έχω ενημερωθεί για τις απάτες, εσύ;»

Η ΕΛ.ΑΣ. συνοδεύει το βίντεο με την υπενθύμιση:

Ενημερώστε τους δικούς σας ανθρώπους για τις τηλεφωνικές απάτες.

Προστατέψτε τους με απλά λόγια και αγάπη.

Η καμπάνια αυτή έρχεται σε μια περίοδο που οι τηλεφωνικές απάτες παρουσιάζουν έξαρση, με τους επιτήδειους να στοχοποιούν κυρίως ηλικιωμένους. Το χιούμορ, όμως, αποδεικνύεται ισχυρό εργαλείο ενημέρωσης, αφού κάνει το μήνυμα πιο εύληπτο και πιο εύκολο να διαδοθεί.