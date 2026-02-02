Η καλύτερη διασκευή του «Ferto» δεν έχει καν μελωδία

Η κλασική ρήση του Άντονι Γουόρχολ για τα 15 λεπτά διασημότητας που ο καθένας θα μπορεί κάποτε να διεκδικήσει, στις μέρες μας ακούγεται σαν ανέκδοτο, με κατάμαυρες «γωνίες». Ο καθένας μπορεί να γίνει διάσημος μέσα από τα social media, αρκεί να κάνει κάτι που τον χαρακτηρίζει, που το πιστεύει και του αρέσει πολύ και να μη σταματήσει ποτέ να το κάνει.

Δεν χρειάζονται κοπιαστικές διατριβές, ομιλίες επί παντός επιστητού με πάρα πολλά στοιχεία ή κάποια μύηση σε ένα περίπλοκο είδος τέχνης, αυτά ζαλίζουν τον θεατή, τον μέσο χρήστη των social media που σκρολάρει για να «σκοτώσει» λίγη από την βαρεμάρα του. Αν βέβαια, μπορείς να κάνεις κάτι από τα παραπάνω με ένα πολύ ελκυστικό τρόπο, με βάση τις οδηγίες που ορίζει κάθε φορά ο αλγόριθμος, τότε μπορεί και να θριαμβεύσεις.

Ο κύριος Αντώνιος Σπύρου Κωνσταντίνου είναι από την Κύπρο και του αρέσει να κάθεται μπροστά από τον υπολογιστή του και να «τραγουδά» με το δικό του στυλ (τον λες και ράπερ με πρωτόλειο ταλέντο, ή και τίποτα απ' όλα αυτά).

Έχει τους στίχους κάθε τραγουδιού στην οθόνη του υπολογιστή του και τα «χώνει» στο μικρόφωνο του κινητού του.

Το αφοσιωμένο του κοινό του στέλνει προτάσεις για τραγούδια στα οποία μπορεί να αξιοποιήσει το γρήγορο σαν τον Road Runner λαρύγγι του. Ένα από αυτά ήταν και το Ferto του Ακύλλα, το φαβορί για την εκπροσώπηση μας στη φετινή Eurovision.

Το καλύτερο που συνέβη εδώ:

Μεταξύ βασιλιάδων, ειλικρίνεια.