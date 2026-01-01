Η μόνη αεροπορική εταιρεία που σερβίρει δωρεάν αλκοόλ στην οικονομική θέση στις πτήσεις της

Δωρεάν αλκοόλ και σνακ θα σερβίρει γνωστή αεροπορική εταιρεία σε όλους τους επιβάτες της από αυτό το φθινόπωρο.

Η αεροπορική Air Canada με έδρα το Μόντρεαλ, ανακοίνωσε ότι θα προσφέρει δωρεάν μπύρα και κρασί στους επιβάτες οικονομικής θέσης σε όλες τις πτήσεις της (ακόμη και σε πτήσεις εσωτερικού, μικρών αποστάσεων).

Η κίνηση αυτή καθιστά την καναδική εταιρεία, την μόνη αεροπορική εταιρεία μέχρι σήμερα, που το επιλέγει να προχωρήσει σε μια τέτοια - αμφιλεγόμενη για πολλούς - ενέργεια.

Η Air Canada είναι η μεγαλύτερη αεροπορική εταιρεία του Καναδά, ο εθνικός αερομεταφορέας της χώρας και ιδρυτικό μέλος της Star Alliance. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της εταιρείας, «Η Air Canada συνεχίζει να ανεβάζει τον πήχη στην ταξιδιωτική εμπειρία της οικονομικής θέσης με δωρεάν μπύρα, κρασί και αποκλειστικά καναδικά σνακ, διαθέσιμα πλέον για όλους τους επιβάτες σε όλες τις πτήσεις».

Γιατί η Air Canada προσφέρει τώρα δωρεάν ποτά;

Αεροσυνοδός διασχίζει τους διαδρόμους αεροπλάνου | Shutterstock

Ο Σκοτ ​​Ο'Λίρι, αντιπρόεδρος πιστότητας πελατών και προϊόντων της Air Canada, δήλωσε ότι η απόφαση αντικατοπτρίζει πόσο σημαντικές είναι οι ανέσεις εν πτήσει για τους επιβάτες.

Αυτή η «κίνηση καλοσύνης» ωστόσο, δεν είναι τόσο αλτρουιστική όσο φαίνεται. Είναι κάτι που αποσκοπεί να «γλυκάνει» τις αντιδράσεις των επιβατών σχετικά με τις πρόσθετες χρεώσεις για επιπλέον αποσκευές αλλά και για τον χώρο για τα πόδια, αναφέρει το Reuters.

Η κίνηση αυτή έχει ως στόχο να κάνει τους επιβάτες να αισθάνονται ότι εξυπηρετούνται καλύτερα, σε μια εποχή που η εξυπηρέτηση εν πτήσει, έχει γίνει βασικός παράγοντας διαφοροποίησης μεταξύ των αεροπορικών εταιρειών.