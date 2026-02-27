Η παράξενη είδηση της ημέρας: Viral τάση στην Αργεντινή οδηγεί νέους να αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα

Πρόσφατα, μία πλατεία στο Μπουένος Άιρες της Αργεντινής μετατράπηκε σε σκηνή ενός ιδιαίτερου γεγονότος. Ομάδα εφήβων κατέκλυσε τον χώρο, αλλά όχι όπως θα περίμενε κανείς από νέους: με φωνές και γέλια, αλλά με κραυγές ζώων. Ο λόγος, οι νέοι αυτοί αυτοπροσδιορίζονται ως ζώα, ακολουθώντας μία viral τάση στα social media.

Η Σοφία, φορώντας μια ρεαλιστική μάσκα λαγωνικού, έτρεχε στο γρασίδι στα τέσσερα. Σε κοντινή απόσταση, ο 15χρονος Αγκουάρα πήδηξε στον αέρα, διασχίζοντας μια διαδρομή μετ' εμποδίων, μιμούμενος τις ακριβείς κινήσεις ενός σκύλου. Άλλοι ντυμένοι ως γάτες και αλεπούδες κάθισαν στα κλαδιά των δέντρων, κρατώντας απόσταση από τα περίεργα βλέμματα.

Αυτή ήταν μόλις η τελευταία συνάντηση των «θηρίων» (therian), ατόμων, δηλαδή, που λένε ότι ταυτίζονται ψυχικά, πνευματικά ή ψυχολογικά με ζώα.

Η τάση έχει κατακλύσει τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης της Αργεντινής τους τελευταίους μήνες, κερδίζοντας έδαφος σε πλατφόρμες όπως το TikTok, όπου το hashtag #therian έχει ξεπεράσει τα 2 εκατομμύρια αναρτήσεις.

Η χώρα ηγείται όλων των άλλων χωρών της Λατινικής Αμερικής σε συμμετοχή.

Η τάση αυτή έχει προσελκύσει την προσοχή τόσο των influencers όσο και των μέσων ενημέρωσης, πυροδοτώντας αντιδράσεις που κυμαίνονται από γέλια, σε αμηχανία, μέχρι και θυμό.

Και καθώς το κίνημα κερδίζει έδαφος, οι ψυχολόγοι παρεμβαίνουν για να αναλύσουν το φαινόμενο.

Η Αγκουάρα, η οποία ισχυρίζεται ότι αυτοπροσδιορίζεται ως βέλγικο μαλινουά και μετράει την ηλικία της σε χρόνια σκύλων, λέει ότι μοιάζει πολύ με κάθε άλλη έφηβη.

«Ξυπνάω σαν φυσιολογικός άνθρωπος και ζω τη ζωή μου σαν φυσιολογικός άνθρωπος», είπε. «Απλώς έχω στιγμές που μου αρέσει να είμαι σκύλος».

Ως επικεφαλής αυτού που αποκαλεί «αγέλη» της, η νεαρή αναρτά συχνά περιεχόμενο στο TikTok της και συντονίζει τακτικές συναντήσεις σε όλη την πρωτεύουσα της Αργεντινής.

Η Άρου, μια 16χρονη που φορούσε μάσκα φώκιας, είπε ότι θεωρεί τον εαυτό της μέρος του κλάδου «otherpaw» των «θηρίων»: άτομα που φορούν μάσκες και ουρές ή κινούνται στα τέσσερα μόνο για διασκέδαση. «Δεν πρόκειται απαραίτητα για την αυτοπροσδιορισμό ως ζώο» εξήγησε.

Πιστεύει ότι η τάση των απογειώθηκε στην χώρα λόγω του «αρκετά ελεύθερου» περιβάλλοντος. Για άλλους νεαρούς, το κίνημα έχει προσφέρει την ευκαιρία κοινωνικοποίησης με άτομα ανάλογης λογικής.

Η Ντέμπορα Πεντάσε, ψυχολόγος και διευθύντρια του Ολοκληρωμένου Θεραπευτικού Κέντρου στο Μπουένος Άιρες, αναγνώρισε ότι το φαινόμενο δημιουργεί ένα σύνθετο μείγμα σύγχυσης, γέλιου, ακόμη και θυμού.

«Από ψυχολογικής άποψης, πρόκειται για μια συμβολική ταύτιση με ένα ζώο. Γίνεται παθολογικό ή ανησυχητικό μόνο όταν μετατραπεί σε μια βαθιά ριζωμένη πεποίθηση και το άτομο αναλαμβάνει πλήρως τον ρόλο ενός ζώου, οδηγώντας ενδεχομένως σε αυτοτραυματισμό ή σε τραυματισμό άλλων» εξήγησε η ειδικός.