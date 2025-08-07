Κι όμως συνέβη: Πώς ένας παπαγάλος «κάρφωσε» κύκλωμα ναρκωτικών

Ο Mango, ένας παπαγάλος που «η γλώσσα του πάει ροδάνι», βοήθησε τις βρετανικές αρχές να εξαρθρώσουν ένα οργανωμένο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών, όταν καταγράφηκε σε βίντεο να λέει τη φράση «δύο για 25» - κωδικός για πώληση ναρκωτικών.

Η αστυνομία εντόπισε τον Mango κατά τη διάρκεια εφόδου σε σπίτια μελών του κυκλώματος, όπου κατασχέθηκαν μεγάλες ποσότητες κοκαΐνης, ηρωίνης, μετρητά και κινητά τηλέφωνα.

Ο αρχηγός του κυκλώματος, όντας φυλακισμένος, κατάφερε να συνεχίσει τη δράση του μέσα από τη φυλακή, χρησιμοποιώντας κινητά και Wi-Fi routers για να επικοινωνεί με τους συνεργούς του.

Στο κινητό ενός μέλος του κυκλώματος βρέθηκαν βίντεο όπου η ίδια μάθαινε στον παπαγάλο να λέει φράσεις σχετικές με εμπόριο ναρκωτικών, ενώ ο παπαγάλος εμφανιζόταν να παίζει με χρήματα από παράνομες δραστηριότητες.

Υπήρχαν βίντεο που απαθανάτιζαν μπλοκ κοκαΐνης, κρακ και κάνναβη με μουσικό backround τραγούδια με τη λέξη «cocaine».

Συνολικά 15 άτομα συνελήφθησαν και καταδικάστηκαν σε ποινές που ξεπερνούν τα 103 χρόνια φυλάκισης. Οι κάποιοι συνεργοί καταδικάστηκαν σε ποινές από 8 έως 10 χρόνια.

Η αστυνομία χαρακτήρισε την επιχείρηση «πολύπλοκη και καλά οργανωμένη», με τον εγκέφαλο της συμμορίας να διατηρεί πλήρη έλεγχο του κυκλώματος ακόμη και μέσα από τη φυλακή.

Πηγή: Dailymail.com