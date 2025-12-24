Μενού

Κι όμως υπάρχει: Το Flightradar24 «εντόπισε» το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη

Ο ιστότοπος καταγραφής πτήσεων Flightradar24 «εντόπισε» το γεωγραφικό στίγμα του Άγιου Βασίλη, ο οποίος «ξεκίνησε» το ταξίδι του για να μοιράζει τα δώρα.

Άγιος Βασίλης
Άγιος Βασίλης | @flightradar24 / X
Το γεωγραφικό στίγμα στο οποίο «βρίσκεται» ο... Άγιος Βασίλης ανήρτησε ο ιστότοπος καταγραφής πτήσεων Flightradar24.

Όπως αναφέρει στη σχετική ανάρτηση στα social media, «ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι νότια, για να αρχίσει τον γύρο του κόσμου για το μοίρασμα των δώρων».

