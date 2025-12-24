Κι όμως υπάρχει: Το Flightradar24 «εντόπισε» το έλκηθρο του Άγιου Βασίλη

Το γεωγραφικό στίγμα στο οποίο «βρίσκεται» ο... Άγιος Βασίλης ανήρτησε ο ιστότοπος καταγραφής πτήσεων Flightradar24.
Όπως αναφέρει στη σχετική ανάρτηση στα social media, «ο Άγιος Βασίλης ξεκίνησε το μεγάλο του ταξίδι νότια, για να αρχίσει τον γύρο του κόσμου για το μοίρασμα των δώρων».
