Σόου Πλεύρη στην εκπομπή του Φειδία: «Πρέπει να εκτελεστεί κόσμος, θα ήθελα να είμαι επικεφαλής αποσπάσματος»

Στην εποχή των social media, ο καθένας μπορεί να στήσει ένα μικρό «βήμα» και ο Φειδίας – γνωστός YouTuber και Ευρωβουλευτής – επέλεξε να καλέσει τον Κωνσταντίνο Πλεύρη.

Ο τελευταίος, παλιός γνώριμος της ελληνικής ακροδεξιάς, βρήκε ξανά χώρο να ξεδιπλώσει το γνωστό του μίσος και τον φασιστικό του παραλογισμό.

Η συνάντηση αυτή δεν ήταν απλώς μια «συζήτηση». Ήταν μια δημόσια επίδειξη του πώς ο φασιστικός λόγος βρίσκει βήμα και πλασάρεται ως «άποψη», ενώ στην πραγματικότητα πρόκειται για επικίνδυνη ρητορική που στρέφεται ενάντια στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και στην ίδια την κοινωνική συνοχή.

Οι δηλώσεις του Πλεύρη

Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, ο Κωνσταντίνος Πλεύρης δήλωσε ότι σε περίπτωση χούντας θα ήθελε να αναλάβει «επικεφαλής εκτελεστικού αποσπάσματος» για να διατάζει εκτελέσεις και οτι «πρέπει να εκτελεστεί κόσμος» .

Δεν δίστασε να εκφράσει ανοιχτά την ομοφοβία του, και τη φωταγώγηση της Βουλής με τα χρώματα του Pride ως «χρώματα των Που@@».

Δήλωσε επίσης ξεκάθαρα ότι «δεν πιστεύει στη Δημοκρατία», ενώ αναφερόμενος στον Νετανιάχου και στο Ισραήλ είπε ότι «αποδεικνύει πως είναι κράτος» και τον χειροκρότησε γι’ αυτό.

Η εμφάνιση του Πλεύρη στην εκπομπή του Φειδία είναι μια υπενθύμιση ότι ο φασιστικός λόγος συνεχίζει να βρίσκει μικρόφωνα και ακροατήρια. Η κοινωνία οφείλει να μην αντιμετωπίζει τέτοιες δηλώσεις σαν «γραφικότητες», αλλά να τις αναγνωρίζει ως επικίνδυνες.