Κουφονήσια: Έστησαν μίνι πανηγύρι στην παραλία και χόρεψαν Ικαριώτικο - Το X τους «διέλυσε»

Για ακόμη μια φορά φέτος, το Κουφονήσι γίνεται viral στα social media, με αφορμή νέο βίντεο που αναρτήθηκε, καταγράφοντας ένα «μίνι» πανηγύρι που στήθηκε από τους λουόμενους της παραλίας «Ιταλίδα».

Η συγκεκριμένη παραλία πριν από λίγες ημέρες είχε γίνει ξανά αντικείμενο σχολιασμού του ελληνικού ίντερνετ, έπειτα από βίντεο που είχαν ανέβει στο TikTok, στα οποία οι παραθεριστές ήταν κυριολεκτικά ο ένας πάνω στον άλλον, με πολλούς να σχολιάζουν τον υπερτουρισμό που πλήττει το μικρό νησί των Κυκλάδων.

Το νέο βίντεο που ήρθε στη δημοσιότητα καταγράφει τους λουόμενους να στήνουν ικαριώτικο χορό πάνω στην άμμο στην παραλία, με τον χρήστη που το ανέβασε να σχολιάζει καυστικά όσα λέγονται για το νησί, γράφοντας χαρακτηριστικά στη λεζάντα: «Χάλια είναι στα Κουφονήσια παιδιά, μην έρθετε».

Το βίντεο, που είχε ανέβει αρχικά στο TikTok έκανε τον γύρο του διαδικτύου και φυσικά έκανε ένα «πέρασμα» και από το X, όπου φυσικά σχολιάστηκε έντονα.

Οι περισσότεροι χρήστες εξέφρασαν, όχι και τόσο ευγενικά, πως δεν θα πήγαιναν σε αυτή την παραλία..

ούτε να με πληρώνουν δεν πάω, ο ένας πάνω στον άλλον — Korina (@KPsarogian48284) August 2, 2026

Τι φαινόμενο "Ικαρία" εξαπλώνεται σε όλα τα τάχα εναλλακτικά νησιά; έλεος! — West-side (@westsidethess) August 2, 2026

ΟΚ, μου γυρίσαν τα άντερα. Έχω πλεον δικαιολογία να μην πάω πουθενά φέτος. — Nashoushiro Tokasoni (@nashoushiro) August 2, 2026

Για ποιον λόγο χορεύουν στην παραλία? — Hurricane33 (@Hurricane3377) August 2, 2026