Κρήτη: Ατάραχος γύπας κάνει βόλτα πάνω σε κινούμενο αυτοκίνητο - Άναυδοι οι περαστικοί

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και ήρθε στη δημοσιότητα, στο οποίο ένας γύπας ανεβαίνει στο καπό ενός αυτοκινήτου και να κάνει τη βόλτα του ατάραχος.

Ο γύπας, όπως φαίνεται στο βίντεο στεκόταν ήρεμος και ακίνητος στο εν κινήσει αυτοκίνητο, ενώ οι περαστικοί δεν μπορούσαν να πιστέψουν στα μάτια τους.

Το συμβάν έλαβε χώρα στην Κρήτη, όπου σύμφωνα με το topetmou.gr, έχουν καταγραφεί φέτος κι άλλα περιστατικά με τα συγκεκριμένα όρνια, λόγω των πυρκαγιών ενδεχομένως. Τα πτηνά νιώθουν εξάντληση από τις υψηλές θερμοκρασίες, ενώ αφυδατώνονται παράλληλα.

Το βίντεο κατέγραψε με την κάμερα ένας περαστικός και στη συνέχεια έκανε τον γύρο του διαδικτύου.