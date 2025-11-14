Κύπρος: Οδηγάει με κινητό και λάπτοπ στα χέρια - Multitasking της τρέλας

Ένα βίντεο που προκαλεί σοκ και οργή κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στον αυτοκινητόδρομο της Λεμεσού, γυναίκα οδηγός καταγράφηκε το βράδυ της Τετάρτης να οδηγεί κρατώντας όχι μόνο το κινητό της αλλά και… λάπτοπ!

Το απίστευτο περιστατικό ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης από τη σελίδα RoadReportCY, προκαλώντας καταιγισμό σχολίων και αντιδράσεων. Οι εικόνες δείχνουν την οδηγό να αψηφά κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας, θέτοντας σε κίνδυνο τόσο τον εαυτό της όσο και τους υπόλοιπους οδηγούς.

Το βίντεο έχει ήδη γίνει viral, με πολλούς χρήστες να ζητούν αυστηρότερη αστυνόμευση και παραδειγματικές ποινές για τέτοιες επικίνδυνες συμπεριφορές.