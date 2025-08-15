Λαβράκι 200 ευρώ: Στο TikTok βρήκανε το πιο ακριβό εστιατόριο ελληνικής κουζίνας

Την ώρα που η εξωφρενική τιμή της χωριάτικης σαλάτας στα νησιά της Ελλάδας κατέκλυσε την ειδησεογραφία των προηγούμενων ημερών, χρήστης στο TikTok εντόπισε ένα εστιατόριο ελληνικής κουζίνας με σπεσιαλιτέ μάλλον από «χρυσό».

Ο χρήστης επισκέφθηκε το «estiatorio Milos» στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, ένα εστιατόριο με ελληνικά και μεσογειακά πιάτα, παρήγγειλε για να φάει και έκανε λογαριασμό που μάλλον θα ταίριαζε για τραπέζι τουλάχιστον μιας εξαμελούς οικογένειας. Ο λογαριασμός που έφτασε στο τραπέζι έγραφε 469,35 δολάρια και δεν άργησε να γίνει viral στο διαδίκτυο.

Συγκεκριμένα, όπως φαίνεται και στο βίντεο που ανέβασε στο TikTok, ο χρήστης Mister Lewis παρήγγειλε μεταξύ άλλων, μια ελληνική σαλάτα (24 δολάρια), φασόλια (52 δολάρια), κολοκυθάκια τηγανητά (21 δολάρια), λαβράκι (210 δολάρια) και ένα κομμάτι μπακλαβά (20 δολάρια).

Φυσικά, δεν λείψανε και τα σκωπτικά σχόλια κάτω από το βίντεό του, όπως «in greek we say "Se piasane Amerikanaki"» ενώ ένας Έλληνας του έγραψε πως αυτές είναι πραγματικά εξωφρενικές τιμές για τα ελληνικά δεδομένα.