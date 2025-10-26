Μετά το YMCA, ξανά viral ο Τραμπ για τις χορευτικές του κινήσεις: Πανηγυρίζει για τις συμφωνίες στη Μαλαισία

Ο Πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ χόρεψε δίπλα σε Μαλαισιανούς καθώς τον υποδέχτηκαν στο πρώτο σκέλος της περιοδείας του στην Ασία και η πράξη του αυτή μας θύμισε κάτι από το viral βίντεο με το YMCA.

Ο Λευκός Οίκος χαρακτήρισε τις κινήσεις του «Χορός Τραμπ, Μαλαισία version» στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Η παράσταση ήταν μέρος ενός χαιρετισμού για τον Τραμπ που απηύθυνε ο πρωθυπουργός της Μαλαισίας Ανουάρ Ιμπραχίμ.

Στο πενθήμερο ταξίδι, σύμφωνα με το Fox News, ο Τραμπ θα συναντηθεί με την νέα πρωθυπουργό της Ιαπωνίας Σανάε Τακαΐτσι στο Τόκιο, καθώς και με τον Κινέζο πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ στη Νότια Κορέα.

Τραμπ: Υπέγραψε ειρηνευτική συμφωνία μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης

Ο Τραμπ επέβλεψε επίσης την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας μεταξύ Καμπότζης και Ταϊλάνδης την σήμερα (26/10).

Η συμφωνία απαιτεί από την Ταϊλάνδη να απελευθερώσει 18 Καμποτζιανούς στρατιώτες που κρατούνται αιχμάλωτοι και από τις δύο χώρες να αρχίσουν να απομακρύνουν τα βαρέα όπλα από τα σύνορα.

Ο Τραμπ υπέγραψε επίσης συμφωνίες με τη Μαλαισία που αφορούν το εμπόριο και τα κρίσιμα ορυκτά. Οι ΗΠΑ εργάζονται για την επέκταση των αλυσίδων εφοδιασμού τους, ώστε να μειώσουν την εξάρτησή τους από την Κίνα, καθώς το Πεκίνο έχει περιορίσει τις εξαγωγές βασικών εξαρτημάτων στην τεχνολογική παραγωγή.