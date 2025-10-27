Ο άγνωστος καλεσμένος: Πώς ένα λάθος σε γάμο έγινε το απόλυτο viral μυστήριο

Όταν η Μισέλ και ο Τζον Γουάιλι παντρεύτηκαν τον Νοέμβριο του 2021 στο Carlton Hotel στο Πρέστγουικ, πίστευαν πως είχαν γύρω τους μόνο αγαπημένα πρόσωπα.

Μέχρι που πήραν τις φωτογραφίες του γάμου και είδαν... έναν άγνωστο ψηλό άντρα να ποζάρει μαζί τους.

«Μόνο όταν πήρα πίσω τις πρώτες φωτογραφίες από τον φωτογράφο, και εγώ και ο σύζυγός μου τις κοιτούσαμε, αναρωτηθήκαμε "ποιος είναι αυτός;"», θυμάται η Μισέλ.

Ρώτησαν γονείς, θείες, φίλους, ακόμα και το ξενοδοχείο. Μήπως ήταν βοηθός του φωτογράφου; Μήπως τρελός stalker; Μήπως... φάντασμα;

«Απολύτως κανείς δεν ήξερε ποιος ήταν», λέει η Μισέλ. «Μου ερχόταν στο μυαλό και σκεφτόμουν "κάποιος πρέπει να ξέρει ποιος είναι αυτός ο τύπος".»

Η viral αναζήτηση

Η νύφη έκανε ανάρτηση στο Facebook και έψαχνε τον άγνωστο κύριο που υπάρχει παντού στις φωτογραφίες του γάμπου της, αλλά τίποτα.

Ώσπου ο δημιουργός περιεχομένου Dazza ανέλαβε δράση και μοιράστηκε την ιστορία. Και τότε... εμφανίστηκε ο Άντριου Χίλχαους και μπόρεσε το ζευγάρι να μάθει ποιος και πως βρέθηκε εκεί αυτός ο τύπος.

Ο Άντριου είχε καθυστερήσει για έναν άλλο γάμο δύο μίλια μακριά. Μπήκε βιαστικά στον χώρο, κάθισε και περίμενε. Μέχρι που εμφανίστηκε η νύφη.

«Μόλις τη βλέπω λέω 'ωχ όχι, αυτή δεν είναι η Μικαέλα, τι συμβαίνει εδώ;'», λέει ο Άντριου.

«Αλλά ήμουν δεσμευμένος σε εκείνο το σημείο, επειδή δεν μπορείς να φύγεις από έναν γάμο που βρίσκεται σε εξέλιξη.»

Με ύψος 1,80 μ., ο Άντριου προσπαθούσε να σκύψει για να μην ξεχωρίζει. Αλλά ξεχώριζε. Και φυσικά, μπήκε και στη φωτογραφία.

«Οπότε μπορείτε να δείτε το μεγάλο μου κεφάλι στην πίσω σειρά, να προσπαθεί να φύγει από τη μέση», λέει γελώντας.

Μετά την τελετή, ήπιε μια γουλιά κόλα και τηλεφώνησε στον σύντροφό του. Μόνο τότε κατάλαβε ότι ήταν σε λάθος ξενοδοχείο. «Μου είπε ότι τραβούσαν φωτογραφίες στο σιντριβάνι και εγώ κοίταξα γύρω μου ρωτώντας ‘πού είναι αυτό το σιντριβάνι;’»

Το απρόσμενο φινάλε

Ένας φίλος του Άντριου είδε την ανάρτηση της νύφης και την προώθησε σε εκείνον. Ο Άντριου να εξηγήσει διαδικτυακά γιατί βρισκόταν εκεί πριν από τέσσερα χρόνια.

Η ανάρτηση του Άντριου συγκέντρωσε πάνω από 29.000 likes και τον έφερε σε επαφή με τη Μισέλ. Πλέον είναι φίλοι στο Facebook και έχουν συναντηθεί για να γελάσουν με την ιστορία.

«Δεν μπορούσα να σταματήσω να γελάω», λέει η Μισέλ. «Η Μισέλ είπε ότι την στοίχειωνα χρόνια», προσθέτει ο Άντριου.

«Ήταν πολύ πιο εύκολο να χαλάσω έναν γάμο από ό,τι νόμιζα – μπαινόβγαινα σαν δολοφόνος, ακόμα κι αν έπαιρνα μόνο ένα μπουκάλι κόλα για όλα αυτά!».

Πηγή: Bbc.com

