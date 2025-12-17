Ο «ανήλικος καπνιστής» που τελικά αποδείχθηκε 35χρονος άνδρας: Η ιστορία ενός σοκαριστικού meme

Κάποτε, πριν καιρό, στην Τουρκία πραγματοποιήθηκε ένας ποδοσφαιρικός αγώνας ανάμεσα στη Μπούρσασπορ και τη Φενέρμπαχτσε. Ο αγώνας ήταν για φιλανθρωπικό σκοπό ώστε να συγκεντρωθούν έσοδα που θα βοηθήσουν στην έρευνα για τον καρκίνο.

Το ματς ήταν εντυπωσιακό όμως το θυμόμαστε για έναν…διαφορετικό λόγο. Γιατί γέννησε ένα ιντερνετικό meme που υπάρχει μέχρι σήμερα σε κάποιες γωνιές του διαδικτύου παρά τα χρόνια που έχουν περάσει.

Το μακρινό 2019 λοιπόν, ένα στιγμιότυπο αυτού του αγώνα συζητήθηκε σχεδόν σε όλα τα τηλεοπτικά δίκτυα παγκοσμίως, δημιούργησε σάλο και εξαλλοσύνη στο Twitter και ως meme χρησιμοποιήθηκε από αμέτρητους ανθρώπους στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ναι, το στιγμιότυπο δεν αφορούσε το ποδόσφαιρο ούτε τον αγώνα.

Κάποια στιγμή, η κάμερα τσάκωσε δύο πιτσιρικάδες. Ο ένας καθόταν ήσυχος αλλά ο άλλος κρατούσε ένα τσιγάρο στο χέρι του και κάπνιζε κανονικά. Είμαστε πριν την εποχή της τεχνητής νοημοσύνης οπότε οι όποιες υποψίες μπαίνουν στην άκρη.

Το παιδί-ενήλικας σε άλλο στιγμιότυπο | X

Το στιγμιότυπο που ταξίδεψε στα πέρατα του κόσμου προξένησε εντύπωση όπως ήταν αναμενόμενο. Δεν είναι και το πλέον σύνηθες να βλέπουμε ένα παιδί με τσιγάρο στο στόμα...

Η αλήθεια βέβαια ήταν κάπως διαφορετική. Ναι, ο μικρός φίλαθλος καπνίζει κανονικά αλλά…δεν ήταν μικρός. Η δημοσιογραφική έρευνα της εποχής κατέδειξε πως πρόκειται για έναν 36χρονο άνδρα που πιθανότατα, έχει υπερβολικά καλά γονίδια ή τουλάχιστον η κάμερα τον πέτυχε στην κατάλληλη γωνία ώστε να μικροδείχνει επικίνδυνα.

Ο φίλαθλος της Μπούρσασπορ πήγε με τον γιο του να παρακολουθήσει την ομάδα του και σίγουρα δεν θα περίμενε ούτε στα πιο τρελά του όνειρα ότι θα γινόταν είδηση για κάτι τέτοιο. Οι χρήστες του Twitter τον είχαν βαφτίσει «Μπέντζαμιν Μπούρσασπορ» από την γνωστή ταινία με τον Μπραντ Πιτ.

Παρόλα αυτά, ο ίδιος θα μπορούσε να βρεθεί σε μπελάδες, αφού σύμφωνα με τη νομοθεσία στη γείτονα χώρα, το κάπνισμα απαγορεύεται στους χώρους του γηπέδου και τιμωρείται με πρόστιμο. Ίσως, από την άλλη, η όλη προβολή να τον έσωσε και να την γλύτωσε!