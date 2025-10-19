Ο «επενδυτής» του TikTok ξεσπά για ζημιά στο Airbnb του: «Πόσο πόντιοι είστε, νοικοκυροσύνη μηδέν»

O Θοδωρής Κρεββατάς, γνωστός στο Ίντερνετ για τα βίντεο με «χρήσιμες» οικονομικές συμβουλές με το όνομα «Πρόεδρος», αυτή τη φορά έγινε viral μαζεύοντας κοντά στις 140 χιλιάδες προβολές σε βίντεο που καταγγέλλει ζημιές σε δικό του Airbnb διαμέρισμα.

Ο «επενδυτής» του TikTok εδώ και καιρό έχει στρέψει το περιεχόμενο του κυρίως σε οικονομικές συμβουλές αγοράς ή ενοικίασης ακινήτων.

Όπως αναφέρει και ο ίδιος «το όραμά του» είναι να δημιουργήσει μια νέα γενιά επενδυτών και επιχειρηματιών που θα διαμορφώσουν το μέλλον τους με έξυπνες αποφάσεις και στρατηγική σκέψη.

Σε νέο βίντεο που δημοσίευσε φαίνεται να δείχνει τις ζημιές που έκαναν επισκέπτες στο διαμέρισμά του «καταστρέφοντάς του την περιουσία», όπως είπε.

Η ζημιά αφορούσε τις μπλε πετσέτες του, οι οποίες είχαν ξεβάψει αφού τοποθετήθηκε σε αυτές λευκαντικό. «Πόσο πόντιοι είστε. Νοικοκυροσύνη μηδέν» είπε, απευθυνόμενος στους απρόσεκτους επισκέπτες που του προκάλεσαν «30 ευρώ ζημιά».