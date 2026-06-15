Ο πιο τρομακτικός οπαδός του Μουντιάλ είναι Τούρκος και πρώην χωροφύλακας

Σε κάθε Μουντιάλ, υπάρχουν πάντα οι ιστορίες των οπαδών που συγκεντρώνουν πάνω τους τα φώτα της δημοσιότητας. Το φετινό προφανώς δεν αποτελεί εξαίρεση.

Εν προκειμένω, τα βλέμματα τράβηξε ο «Udi Neco» στον αγώνα της Τουρκίας με την Αυστραλία. Το πραγματικό του όνομα είναι Νεζντέτ Ολτσέρμαν.

Στους Ultras της Μπεσίκτας

Σύμφωνα με ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία, ο Ολτσέρμαν βάφει ολόκληρο το πρόσωπό του με μαύρη μπογιά, αφήνοντας μόνο τα μαλλιά και το μούσι του βαμμένα στα λευκά, προκειμένου να τιμήσει τα βασικά χρώματα της αγαπημένης του Μπεσίκτας. Ο ίδιος είναι πρώην μέλος της Τουρκικής Χωροφυλακής και έχει συναντηθεί προσωπικά με τον πρόεδρο του συλλόγου, Χασάν Αράτ.

Διατηρεί ισχυρή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δίνει το «παρών» σχεδόν σε όλα τα παιχνίδια της Μπεσίκτας και της εθνικής ομάδας.

Η αποτυχία της Τουρκίας

Πανηγυρισμοί των Αυστραλών μετά τη νίκη επί της Τουρκίας | AP

Στο αγωνιστικό κομμάτι, πάντως, η Τουρκία δεν ξεκίνησε με τον καλύτερο τρόπο τις υποχρεώσεις της, γνωρίζοντας την ήττα με 2-0 από την Αυστραλία. Αν και όλη η προσοχή πριν από τη σέντρα ήταν στραμμένη στο μεγάλο αστέρι των Τούρκων, τον Αρντά Γκιουλέρ, η νεανική και γεμάτη ενέργεια επίθεση της Αυστραλίας ήταν αυτή που έκρινε το αποτέλεσμα.

Μετά από αυτή τη σπουδαία νίκη, η Αυστραλία στρέφει την προσοχή της στο Σιάτλ, όπου θα αντιμετωπίσει τη συνδιοργανώτρια ομάδα των Ηνωμένων Πολιτειών.