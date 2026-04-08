O viral πιλότος «ξαναχτυπά»: «Ήρθατε ατσαλάκωτοι, προσγειωσούλα αβαβά»

Για ακόμη μία φορά έγινε viral τις τελευταίες ώρες πιλότος της Sky Express, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για τις χιουμοριστικές και αυθόρμητες ανακοινώσεις του προς τους επιβάτες μετά την προσγείωση.

Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πιλότος λέει τις επιτυχημένες ατάκες του για την προσγείωση που μόλις έκανε και το βίντεο έγινε viral.

Στο απόσπασμα, που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Έλληνας πιλότος κ. Φουντουλάκης ακούγεται να λέει με χιούμορ:

«Είχαμε μια εξαιρετική πτήση, με μια “αβαβά” προσγείωση — από αυτές που δεν καταλαβαίνεις αν βρίσκεσαι ακόμη στον αέρα ή έχεις ήδη ακουμπήσει στο έδαφος. Έχω γίνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είχατε τη χαρά να ταξιδέψετε μαζί μας και τα ζήσατε όλα αυτά. Φτάσατε… ατσαλάκωτοι. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε».

Η ανακοίνωσή του προκάλεσε γέλια και θερμό χειροκρότημα από τους επιβάτες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δημοφιλία του.