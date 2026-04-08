Μενού

O viral πιλότος «ξαναχτυπά»: «Ήρθατε ατσαλάκωτοι, προσγειωσούλα αβαβά»

O πιλότος που έχει γίνει viral για τις ατάκες του μετά από την προσγείωση του αεροπλάνου «ξαναχτυπα». Επιβάτης κατέγραψε τι τους είπε μετά την προσγείωση.

Reader symbol
Newsroom
Επιβάτες αεροπλάνου | Unsplash
  • Α-
  • Α+

Για ακόμη μία φορά έγινε viral τις τελευταίες ώρες πιλότος της Sky Express, ο οποίος έχει ξεχωρίσει για τις χιουμοριστικές και αυθόρμητες ανακοινώσεις του προς τους επιβάτες μετά την προσγείωση.

@vkoukos

@SKYexpress give cpt. Foudoulakis a raise! ❤️👨‍✈️✈️

♬ 「睡眠用BGM」星降る夜の深呼吸サウンド - Sleeping Forest - Healing BGM

Νέο βίντεο που κυκλοφορεί στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο πιλότος λέει τις επιτυχημένες ατάκες του για την προσγείωση που μόλις έκανε και το βίντεο έγινε viral.

Στο απόσπασμα, που δημοσιεύτηκε στο TikTok, ο Έλληνας πιλότος κ. Φουντουλάκης ακούγεται να λέει με χιούμορ:

«Είχαμε μια εξαιρετική πτήση, με μια “αβαβά” προσγείωση — από αυτές που δεν καταλαβαίνεις αν βρίσκεσαι ακόμη στον αέρα ή έχεις ήδη ακουμπήσει στο έδαφος. Έχω γίνει και viral που λέω ότι ούτε τα πουλάκια δεν προσγειώνονται έτσι, αλλά αυτή είναι η αλήθεια. Είχατε τη χαρά να ταξιδέψετε μαζί μας και τα ζήσατε όλα αυτά. Φτάσατε… ατσαλάκωτοι. Καλή σας ημέρα και σας ευχαριστούμε».

Η ανακοίνωσή του προκάλεσε γέλια και θερμό χειροκρότημα από τους επιβάτες, επιβεβαιώνοντας για ακόμη μία φορά τη δημοφιλία του.

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

VIRAL