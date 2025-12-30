Όχι δεν είναι όνειρο: Ζευγάρι παντρευόταν όσο η Ρία Ελληνίδου έδινε συναυλία δίπλα στην εκκλησία

Επικό σκηνικό που κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει έλαβε χωρά στο Περιστέρι, όταν κατά τη διάρκεια ενός γάμου και όσο το ζευγάρι έβγαινε από την εκκλησία, λίγα μέτρα μακριά πραγματοποιούταν συναυλία της Ρίας Ελληνίδου.

Ο γάμος του ζευγαριού ήταν προγραμματισμένος για το Σάββατο 27 Δεκεμβρίου στον Μητροπολιτικό Ναό Ευαγγελίστριας, ίδια ημερομηνία και ώρα όπου η λαϊκή τραγουδίστρια, Ρία Ελληνίδου τραγουδούσε ζωντανά σε συναυλία στην πλατεία Δημαρχείου, η οποία βρισκόταν δίπλα στην εκκλησία, συνθέτοντας ένα σουρεάλ σκηνικό, που φυσικά έγινε viral στα social media.

Στο βίντεο που κοινοποιήθηκε στο TikTok, καταγράφεται η έξοδος του ζευγαριού από την εκκλησία, με τους καλεσμένους να πετούν ρύζι όπως συνηθίζεται ενώ ως μουσική υπόκρουση ακούγεται γνωστό τραγούδι της Ρίας Ελληνίδου.

Το βίντεο έγινε viral, καθώς καλεσμένοι του γάμου και θεατές της συναυλίας μπλέκονταν σε ένα ενιαίο κοινό, γεγονός που έκανε ακόμη πιο σουρεάλ το σκηνικό.

Ο χρήστης που δημοσίευσε το βίντεο έγραψε με χιούμορ: «Όταν την ημέρα του γάμου σου έχει συναυλία η Ρία Ελληνίδου», στέλνοντας παράλληλα τις ευχές του στους νεόνυμφους: «Να ζήσετε παιδιά»