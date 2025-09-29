Οι χαλαροί, οι νευρικοί και οι αισιόδοξοι: Τι δείχνει για τον χαρακτήρα σας η στάση που κοιμάστε

Με την πάροδο του χρόνου, οι ερευνητές έχουν υποστηρίξει ότι οι διαφορετικές στάσεις ύπνου αντιστοιχούν σε διαφορετικά χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Έρευνες για τον ύπνο αποκαλύπτουν ότι η στάση που επιλέγουμε, μπορεί να δείξει κάποια κρυφά σημεία για τον χαρακτήρα και τη συναισθηματική κατάσταση του κάθε ανθρώπου.

Ο ορισμός κάθε στάσης ύπνου αλλάζει από μελέτη σε μελέτη, ωστόσο, οι περισσότεροι ερευνητές μιλούν για στάσεις όπως για τον ύπνο στο πλάι, ανάσκελα και μπρούμυτα. Δείτε ποια είναι η δική σας στάση, για να ανακαλύψετε μια κρυμμένη (ή και όχι) πτυχή της προσωπικότητάς σας:

Από την ταινία Breakfast at Tiffany’s.

Eμβρυϊκή στάση

Στη εμβρυϊκή στάση, το σώμα ενός ατόμου που κοιμάται είναι ουσιαστικά κουλουριασμένο σαν μια μπάλα, όπως το έμβρυο στη μήτρα, καθώς βρίσκεται στη μία πλευρά με τα πόδια και τα χέρια λυγισμένα. Αυτή η στάση υιοθετείται συνήθως από ενήλικες που κοιμούνται. Οι ακριβείς αριθμοί ποικίλλουν, αλλά σύμφωνα με δημοσίευμα του Sleep Foundation, μελέτες δείχνουν ότι κατά μέσο όρο, πάνω από το 60% των ενηλίκων την επιλέγουν.

Τη δεκαετία του 1970, ο ερευνητής ύπνου Samuel Dunkell ήταν ο πρώτος που υπέθεσε ότι η εμβρυϊκή στάση αντιστοιχούσε σε ορισμένα χαρακτηριστικά προσωπικότητας. Μέσω της έρευνάς του, ο Dunkell παρατήρησε ότι όσοι κοιμούνται σε εμβρυϊκή στάση τείνουν να είναι πιο αγχωμένοι και συναισθηματικά φορτισμένοι. Αποκαλύπτει ότι ενώ δείχνετε εξωτερικά δυνατοί και σκληροί, είστε ένα ευαίσθητο, ντροπαλό και εσωστρεφές άτομο.

Ανάσκελα

Με βάση την ίδια έρευνα, ο ερευνητής ύπνου Dunkell ισχυρίστηκε ότι οι άνθρωποι που κοιμούνται ανάσκελα έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και είναι πιο χαλαροί. Ο Dunkell είπε επίσης ότι όσοι κοιμούνται ανάσκελα είναι πιθανό να είναι πιο ανοιχτοί και να αναζητούν νέες εμπειρίες περισσότερο από άλλους ανθρώπους. Προτιμούν την αλήθεια και είναι αισιόδοξοι, ενώ δεν σταματούν να κυνηγούν τους στόχους τους.

Από την ταινία Paterson ( Jim Jarmusch, 2016)

Μπρούμυτα

Από όλες τις στάσεις ύπνου, η στάση ύπνου μπρούμυτα είναι η λιγότερο δημοφιλής. Ο ερευνητής ύπνου Dunkell υποστήριξε ότι όσοι κοιμούνται μπρούμυτα τείνουν να είναι αγχωμένοι, παρορμητικοί, ψυχαναγκαστικοί και άκαμπτοι, χαρακτηριστικά που, όπως είπε, λειτουργούν καλά για θέσεις εργασίας στον τομέα της λογιστικής, των τραπεζών και της διοίκησης. Παράλληλα, πρόκειται για άτομα με απόλυτη αντίληψη του τι θέλουν από τη ζωή, είναι ριψοκίνδυνοι και εξαιρετικά αισιόδοξοι.

Στο πλάι

Αν κοιμάστε στο πλάι αυτό σημαίνει ότι είστε ένα κοινωνικό άτομο που αλληλεπιδρά άνετα με τους άλλους. Ενώ αυτά είναι ελκυστικά χαρακτηριστικά, ενδέχεται όμως ότι αυτή η εξωστρέφεια και η προθυμία για εμπιστοσύνη, να κάνουν το άτομο τελικά ευκολόπιστο. Εάν κοιμάστε συγκεκριμένα στο πλάι αγκαλιάζοντας ένα μαξιλάρι ή έχετε λυγισμένα τα πόδια σας, αυτό δείχνει ότι έχετε έναν περιποιητικό χαρακτήρα.