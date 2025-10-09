Πάνω από μισό ημίχρονο: Τόσα λεπτά ακριβώς θέλουν οι γυναίκες να διαρκεί το σεξ

Είναι μια συζήτηση που όλους μας έχει απασχολήσει (περιστασιακά).

Άνδρες και γυναίκες έχουν διαφορετική αίσθηση για το ποια είναι η κατάλληλη διάρκεια για το σεξ. Ευτυχώς, η επιστήμη έρχεται με τρόπο αντικειμενικό να δώσει απαντήσεις.

Τα αποτελέσματα μιας έρευνας που είχε διεξαχθεί το 2020 δημοσιεύτηκαν στο επιστημονικό περιοδικό «The Journal of Sexual Medicine». Οι ερευνητές παρακολούθησαν την σεξουαλική ζωή 645 γυναικών από όλο τον κόσμο. Το πρώτο συμπέρασμα (και αρκετά απογοητευτικό) είναι πως το 17% των γυναικών που έλαβαν μέρος, δεν έχουν βιώσει ποτέ οργασμό.

Το δεύτερο συμπέρασμα είναι πως οι γυναίκες μπορούν να φτάσουν σε οργασμό σε περίπου 13 λεπτά και 41 δευτερόλεπτα υπογραμμίζοντας πως ο περισσότερος χρόνος αφορά τα προκαταρκτικά και όχι το ίδιο το σεξ. Σημαντική υποσημείωση εδώ, για τον κάθε άνθρωπο μπορεί να ισχύει κάτι διαφορετικό.

Παρά το γεγονός πως αυτός είναι ο επιστημονικά ορισμένος χρόνος για να φτάσει μια γυναίκα στον οργασμό, οι συμμετέχουσες δήλωσαν πως η σεξουαλική επαφή θα ήθελαν να κρατάει περισσότερο. Μια αντίστοιχη έρευνα αναφέρει πως οι γυναίκες θεωρούν ιδανική διάρκεια περίπου στα 25 λεπτά και 51 δευτερόλεπτα.

Σε κάθε περίπτωση, αξίζει να σημειώσουμε πως ανεξαρτήτως των επιστημονικών δεδομένων, μπορεί να ισχύουν διαφορετικά πράγματα για τον κάθε άνθρωπο και να ζητάει διαφορετικά πράγματα σε αυτό το κομμάτι. Αρκεί τουλάχιστον να είναι όλοι χαρούμενοι και ικανοποιημένοι!