Πατέρας στη Βρετανία κερδίζει 1 εκατ. μετά τη μάχη με τον καρκίνο και θέλει απλά να έρθει στην Ελλάδα

Ο Paul Harvey, ένας 51χρονος πατέρας από το Attleborough της Αγγλίας, βίωσε μια απίστευτη ανατροπή στη ζωή του: μετά από δύο χρόνια θεραπείας για καρκίνο του εντέρου, κέρδισε 1 εκατομμύριο λίρες στη λοταρία EuroMillions.

O ίδιος δεν είχε καν συνειδητοποιήσει την τύχη του για μία ολόκληρη εβδομάδα, μέχρι που η Εθνική Λοταρία τον παρότρυνε να ελέγξει τον λογαριασμό του. «Νόμιζα πως ήταν απάτη», εξομολογήθηκε. «Μόνο όταν είδα ότι τα τηλέφωνα ταίριαζαν με την επίσημη ιστοσελίδα, άρχισα να ενθουσιάζομαι πραγματικά».

Euromillions jackpot winner tells his son they've won the lottery pic.twitter.com/m8M88LD986 — non aesthetic things (@PicturesFoIder) August 7, 2025

Ο Paul, που έχει αφιερωθεί πλήρως στην ανατροφή των δύο εφήβων παιδιών του, σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα για να τους προσφέρει τις πρώτες τους διακοπές στο εξωτερικό και συγκεκριμένα στην Ελλάδα. «Έζησα στην Κύπρο για 12 χρόνια όταν ήμουν νεότερος και θέλω να τους δείξω αυτό το κομμάτι του κόσμου», είπε συγκινημένος. «Η ζωή δεν ήταν πάντα εύκολη, αλλά τα παιδιά μου είναι τα πάντα για μένα».

Επιπλέον, σκοπεύει να αγοράσει ένα Fiat 500 για την κόρη του, που μαθαίνει οδήγηση, και να στηρίξει και τα δύο παιδιά του καθώς πλησιάζουν το τέλος της σχολικής τους εκπαίδευσης.

Τη στιγμή που ανακοίνωσε τη νίκη στον γιο του, την κατέγραψε σε βίντεο – γεμάτο αγκαλιές και χαμόγελα στην κουζίνα. «Αυτό το ποσό μας ανοίγει τόσες νέες δυνατότητες, αλλά θέλω να το διαχειριστώ σωστά», δήλωσε. «Ακόμα δεν μπορώ να το πιστέψω».