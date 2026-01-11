Pivot: Βρέθηκε η λύση στο viral πρόβλημα του καναπέ από τα Φιλαράκια

Κορεάτης μαθηματικός έλυσε έναν από τους πιο δύσκολους γρίφους της γεωμετρίας, βάζοντας έτσι τέλος σε ένα πρόβλημα που απασχολούσε τους ερευνητές για σχεδόν 60 χρόνια και κερδίζοντας παγκόσμια αναγνώριση καθώς τα κατάφερε με τη δύναμη του μυαλού του, χωρίς τη χρήση υπολογιστή.

Το γνωστό ως "moving sofa problem" απαντά στο - φαινομενικά - απλό ερώτημα: ποιο είναι το μεγαλύτερο σχήμα δύο διαστάσεων που μπορεί να περάσει μέσα από μια γωνία 90° σε έναν διάδρομο σταθερού πλάτους;

Το 1992, ο μαθηματικός Joseph Gerver πρότεινε ένα πολύπλοκο καμπύλο σχήμα, γνωστό ως «καναπές του Gerver», ως πιθανή λύση. Ωστόσο, κανείς δεν είχε καταφέρει να αποδείξει ότι δεν θα μπορούσε να χωρέσει μεγαλύτερο σχήμα.

Μετά από επτά χρόνια εργασίας, ο Δρ. Baek Jin Eon απέδειξε ότι η θεωρία του Gerver ήταν πράγματι η βέλτιστη. Δημοσίευσε μία απόδειξη 119 σελίδων στα τέλη του 2024, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «δεν μπορεί να υπάρχει καναπές ευρύτερος από τον καναπέ του Gerver».

Σε αντίθεση με πολλές προηγούμενες προσπάθειες, η εργασία του 31χρονου βασίστηκε εξ ολοκλήρου σε λογική συλλογιστική και όχι σε μεγάλης κλίμακας προσομοιώσεις υπολογιστή.

Η έρευνα έχει από τότε ονομαστεί από το Scientific American ως μία από τις «10 κορυφαίες μαθηματικές ανακαλύψεις του 2025».

Το περιοδικό σημείωσε ότι «ενώ πολλοί ερευνητές βασίστηκαν σε προσομοιώσεις υπολογιστών μεγάλης κλίμακας για να υπολογίσουν το μέγιστο μέγεθος καναπέ, είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι η τελική λύση του Baek Jin Eon δεν εξαρτάται καθόλου από υπολογιστές».

Το ζήτημα, παρότι μοιάζει πολύ επιστημονικό για να ασχοληθεί το ευρύ κοινό, έχει τραβήξει την προσοχή λόγω της δημοφιλούς σειράς «Φιλαράκια», όπου ο Ρος Γκέλερ επιχειρεί να καθοδηγήσει τους φίλους του να κάνουν ακριβώς αυτό, να ανεβάσουν έναν καναπέ από μία σκάλα.

Το «Pivot» που φώναζε ο Ντέιβιντ Σουίμερ έχει γίνει προσφιλής φράση πολλών γενιών, που εξακολουθούν να παρακολουθούν πιστά - και ξανά και ξανά - τη σειρά.

Το Scientific American αστειεύτηκε αναφέροντας πως χρειάστηκε μία μελέτη 119 σελίδων για να εξηγηθεί το «Pivot».