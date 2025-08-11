Σταρ του Netflix κάνει έκτακτο ταξίδι 180 ωρών σε ελληνικό νησί για να... φάει παγωτό

Ένας σταρ του Netflix έγινε viral με το 180ωρο ταξίδι του σε ένα μικρό ελληνικό νησί μόνο και μόνο για να...φάει παγωτό που «αξίζει τον κόπο», όπως είπε χαρακτηριστικά.

Ο κτηματομεσίτης Ryan Serhant, 41 ετών, πρωταγωνιστεί στη δική του πετυχημένη εκπομπή στην πλατφόρμα του Netflix, με τίτλο Owning Manhattan.

Ο επιχειρηματίας δημοσίευσε πρόσφατα ένα βίντεο στο Instagram, στο οποίο τον δείχνει να κάνει ένα ειδικό ταξίδι για να πάει στο αγαπημένο του παγωτατζίδικο στην Αντίπαρο.

Συγκεκριμένα, ξεκινά το βίντεο του κρατώντας την κάρτα για το παγωτατζίδικο Vicky's Ice Cream, δείχνοντας ότι έχει οκτώ σφραγίδες, με μόνο ένα κενό να συμπληρωθεί και να λάβει πόντους, που προβλέπονται με εννέα σφραγίδες.

«Πριν από εννέα χρόνια, επισκέφτηκα ένα μικρό νησί στην Ελλάδα...», έγραψε ο Ryan πάνω από το βίντεο. Στη συνέχεια, ο σταρ και κτηματομεσίτης παίρνει τη μικρή κάρτα μαζί του σε κάθε βήμα του ταξιδιού του. Την κρατάει στο χέρι του καθώς σέρνει τη βαλίτσα του, ανοίγει την πόρτα του αυτοκινήτου και ακόμη και όταν περνάει από τον έλεγχο ασφαλείας του αεροδρομίου και επιβιβάζεται στην πτήση.

«Και σήμερα ολοκληρώνω μια αποστολή...», συνέχισε ο Ryan σε διάφορα κλιπ που τον δείχνουν να ολοκληρώνει το ταξίδι.

Αυτό σημαίνει πάνω από 100.000 μίλια, 180 ώρες στον αέρα, 120 ώρες στο δρόμο, 1.620 ναυτικά μίλια και 126 ντους.

«Απλά για να σταματήσω σε ένα μικρό μέρος που έκανε όλα αυτά τα ταξίδια τόσο αξέχαστα, τόσο απερίγραπτα. Αλλά σήμερα είναι η μέρα που ολοκληρώνω αυτή την επική αναζήτηση».

@ryanserhant I’ve been called crazy for this but I prefer “determined.” What’s the furthest you would go for something that brings you joy? ♬ original sound - Ryan Serhant

«Είναι ο παράδεισος στη γη να βρίσκεσαι εκεί»

Στη συνέχεια ο σταρ στο βίντεο έδειξε τη στιγμή που φτάνει επιτέλους στον τελικό του προορισμό και να παραγγέλνει ένα παγωτό στο γραφικό καφέ. Έφαγε ένα γενναιόδωρο χωνάκι και έγραψε «άξιζε τον κόπο» πάνω από το βίντεο.

Στη λεζάντα, ο Ryan έγραψε: «Κάποιοι με έχουν αποκαλέσει τρελό για αυτό, αλλά εγώ το αποκαλώ αποφασιστικότητα... Πόσο μακριά θα πήγαινες για κάτι που σου προσφέρει απόλυτη χαρά;»

Πολλοί επαινέσαν την αφοσίωσή του και ένας χρήστης σχολίασε: «Λατρεύω την Ελλάδα και το παγωτό της. Είναι ο παράδεισος στη γη να βρίσκεσαι εκεί!!!»

Το βίντεο έλαβε πάνω από 17.000 likes και εκατοντάδες σχόλια.

Ένας άλλος πρόσθεσε: «Μπράβο. Το καλύτερο παγωτό και γλυκό που έχω δοκιμάσει ποτέ». Κάποιος άλλος σχολίασε: «Μου αρέσει η προσήλωση στην αναζήτηση των μικρών στιγμών χαράς!!».

«Το παγωτό της Βίκυ στην Αντίπαρο είναι το καλύτερο», συμφώνησε κάποιος άλλος. Κάποιος άλλος σχολίασε: «Κάποιοι το λένε τρελό, άλλοι εκκεντρικό, εγώ προτιμώ... αφοσιωμένο».

Πηγή: Daily Mail